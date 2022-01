Fiorentina Woman – Sassuolo. Formazioni e come vedere la partita

Fiorentina-Sassuolo è tra le sfide più importanti della 12^ giornata di calcio femminile. Formazioni e dove vedere le Viola contro il Sassuolo Donne.

La partita tra Fiorentina Woman e Sassuolo si gioca domenica 16 gennaio alle ore 12.30. Ecco tutte le informazioni sul big match di questo turno della serie A donne.

Le viola hanno chiuso l’andata al settimo posto in classifica, ma si sono rinforzate parecchio sul mercato e puntano ad un girone di ritorno da protagoniste. Neroverdi al secondo posto insieme alla Roma a quota 25 e reduci dalla partecipazione alla Final Four di Supercoppa, battute in semifinale dalla Juventus soltanto ai calci di rigore.

Formazione Fiorentina Woman

Alla corte di Patrizia Panico tre innesti di rilievo. Il colpo a sensazione è il prestito dal Milan dell’attaccante Valentina Giacinti, tre volte capocannoniera della Serie A femminile, che ha scelto la società viola dopo la rottura con le rossonere. Con lei dal Milan la centrocampista spagnola Veronica Boquete Giadans. Primi allenamenti con la squadra, inoltre, per il difensore svedese Ronja Othilia Gunilla Aronsson, arrivata dal Linkopings. Tutte e tre sono pronte all’esordio in campionato. Rivoluzione in vista, dunque, per quanto riguarda la formazione. Melania Martinovic è andata invece alla Sampdoria.

Formazione Sassuolo femminile

Il Sassuolo ha riscontrato una positività al Covid-19 nel gruppo squadra: non è stato reso noto il nome della tesserata, totalmente asintomatica, adesso in isolamento domiciliare. Nel 3-5-2 di mister Piovani davanti al portiere Lemey troveranno posto Filangeri, Mihashi e Dongus. Dubcova chiamata a dirigere le operazioni in mezzo al campo. Clelland e Cantore le candidate a giocare in avanti, con Bugeja prima alternativa.

Fiorentina-Sassuolo: le statistiche

Trend invertito guardando ai precedenti. Il Sassuolo ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro la Fiorentina dopo aver perso le prime sei. La squadra gigliata proverà a centrare la seconda vittoria casalinga consecutiva, obiettivo che in campionato le manca dallo scorso maggio.

Le emiliane, senza successi negli ultimi due incontri in A, non registrano un digiuno più lungo dal febbraio 2019 (cinque). Lana Clelland è un’ex del match: l’attaccante ha indossato la maglia viola tra il 2018 e il 2021, realizzando 13 gol.

Dove vedere Fiorentina-Sassuolo

Fiorentina-Sassuolo, partita valida per la 12^ giornata di Serie A femminile, sarà visibile solo in diretta streaming su TimVision per gli abbonati.

