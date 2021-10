Inter donne Vs Juventus femminile. Formazioni e dove vedere la partita oggi

Inter Vs Juventus, formazioni a che ora si gioca e dove vedere il derby d’Italia femminile in Tv. Guarda su DSW sport la guida Tv sul Calcio femminile.

Inter Juventus partita valida per la 7ª giornata giornata del Campionato di serie A femminile è il big match di oggi che si gioca alle ore 14.30 allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni – Città metropolitana di Milano. Il Match è tra i più attesi di questo turno e vedrà per la prima volta Rita Guarino ( oggi coach dell’inter donne) sfidare la squadra bianconera che ha guidato fin dalla sua nascita e con cui ha vinto quattro scudetti.

Non è un caso che Andrea Agnelli presidente della Juventus FC, abbia rivolto a Lei tutti i dovuti ringraziamenti durante l’assemblea degli azionisti Juventus che si è tenuta a Torino.

Tuttavia oggi alla guida della Juve femminile c’è il bravissimo Joe Montemurro, mentre la Guarino è una delle pochissime donne rimasta alla guida di una squadra di calcio femminile. Vediamo chi sono le calciatrici che scenderanno in campo oggi.

Inter -Juventus Women Formazione

INTER

Portieri: 1 Cartelli, 12 Gilardi, 22 Durante

Difensori: 2 Sønstevold, 3 Landström, 13 Merlo, 14 Kathellen, 28 Passeri, 30 Vergani

Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 21 Regazzoli, 27 Csiszàr

Attaccanti: 7 Marinelli, 9 Polli, 10 Bonetti, 17 M.Portales, 24 Pavan, 33 Ajara Njoya

All. Rita Guarino

JUVENTUS WOMAN

Portieri – Aprile, Peyraud Magnin.

Difensori – Hyyrynen, Gama, Nilden, Lundorf, Boattin, Salvai, Lenzini.

Centrocampisti – Cernoia, Rosucci, Pedersen, Zamanian, Caruso.

Attaccanti – Staskova, Girelli, Bonansea, Hurtig, Bonfantini, Beccari, Pfattner.

All. Joe Montemurro

Dove vedere l’Inter Juventus femminile in Tv

Le partite del massimo Campionato di calcio femminile a differenza dello scorso anno vengono trasmesse in Tv e via streaming. Per quanto riguarda la sfida tra Inter femminile contro La Juve women questa sarà visisbile in diretta su TimVision, La7, La7d e La7.it, oltre a Juventus Tv che potete guardare anche tramite Amazon Prime Video sottoscrivento l’abbonamento.

Comunque se volete sapere dove guardare tutto il calcio femminile ecco nel link la guida Tv preparata dalla redazione sportiva di Donne sul Web

