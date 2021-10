Partite serie B femminile in Tv, 6ª giornata. Orario e calendario

Dove vedere le partite della 6ª giornata della Serie B femminile. A che ora giocano tutte le squadre del campionato di serie b women. Programma Tv e calendario partite.

Le partite di Serie B femminile 2021-22 relative alla sesta giornata di campionato si svolgeranno tutte domenica 31 ottobre 2021. Quindi dopo la sosta dovuta agli impegni della nazionale di calcio, anche nel torneo cadetto tornano in campo tutte le squadre. Ecco nel dettaglio date e orari di ogni incontro, senza dimenticare la guida Tv per guardare ogni evento.

VEDI ANCHE: SERIE B FEMMINILE TUTTE LE PARTITE 2021-22

PARTITE 6ª GIORNATA SERIE B FEMMINILE DOMENICA 31 OTTOBRE

BRESCIA – SAN MARINO ACADEMY

Orario partita: domenica 31 ottobre ore 14:30

Dove vederla: in diretta streaming su Eleven Sport



Dove si gioca: Rodengo Saiano – “Comunale”.

COMO – CHIEVO VERONA

Orario partita: domenica 31 ottobre ore 14:30

Dove vederla: in diretta streaming su Eleven Sport



Dove si gioca: stadio comunale Giacinto Facchetti.

CORTEFRANCA – CITTADELLA

Orario partita: domenica 31 ottobre ore 14:30

Dove vederla: in diretta streaming su Eleven Sport



Dove si gioca: Stadio Centro Sportivo Cortefranca Calcio.

PALERMO – CESENA

Orario partita: domenica 31 ottobre ore 14:30

Dove vederla: in diretta streaming su Eleven Sport



Dove si gioca: Centro Sportivo Carini Pasqualino.

PINK BARI – TAVAGNACCO

Orario partita: domenica 31 ottobre ore 14:30

Dove vederla: in diretta streaming su Eleven Sport



Dove si gioca: Stadio Antonio Antonucci.

ROMA CF – PRO SESTO

Orario partita: domenica 31 ottobre ore 14:30

Dove vederla: in diretta streaming su Eleven Sport



Dove si gioca: Centro Sportivo Certosa.

SASSARI TORRES – RAVENNA

Orario partita: domenica 31 ottobre ore 14:30

Dove vederla: in diretta streaming su Eleven Sport



Dove si gioca: Stadio Vanni Sanna.

CALENDARIO SESTA GIORNATA SERIE B FEMMINILE E PROSSIME PARTITE

Come visto tutte le squadre che militano nella serie B giocheranno questa domenica alle ore 14:30. Fra i match in calendario spiccano quelli che vedono di fronte Pink Bari e Tavagnacco, due squadre che l’anno scorso erano in Serie A femminile e che quest’anno sono nelle prime posizioni nella classifica di Serie B. Ma attenzione anche alla trasferta della capolista Chievo Verona Women a Como, perché potrebbe essere un altro incontro importante per la testa della graduatoria.

In base alle informazioni riportate sul sito della FIGC femminile poi le prossime partite, valevoli per la 7ª giornata del campionato di Serie B femminile, si giocheranno domenica 7 novembre. Quindi le squadre torneranno in campo dopo sette giorni e continueranno a dare spettacolo sui campi sparsi per l’Italia. Per questo vi consigliamo di non perdervi nessun aggiornamento sul calcio femminile sul sito di Donne sul web.

VEDI ANCHE: