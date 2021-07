Calcio femminile serie B 2021 -22 squadre e regolamento

Il Calcio femminile serie B 2021 -22 inizia il 12 settembre. Vediamo quali sono e quante sono le squadre di calcio donne del campionato cadetto.

Il calcio femminile si avvia verso una totale riforma a partire dalla stagione 2022-2023, quando entrerà a pieno titolo nel calcio professionistico. A tal proposito, la lotta per la promozione in serie A si fa ancora più serrata, viste alcune novità per la stagione 2021-2022 della Serie B. Ravenna e Como a caccia della testa della classifica.

Squadre e regolamento del campionato femminile di serie B

La struttura del campionato rimane la stessa: girone all’italiana con partite di andata e di ritorno, per un totale di 26 partite. La Serie B donne sarà così composta:

Brescia Calcio Femminile

Cesena Femminile

Chievo Verona Women F.M.

Cittadella Women

Como Women

Cortefranca Calcio

Palermo Women

Pink Sport Time Bari

Pro Sesto Women

Ravenna Women

Roma Calcio Femminile

San Marino Academy

Sassari Torres

Tavagnacco Femminile

Le squadre che puntano alla serie A

La scorsa stagione è stata dominata dalle due formazioni che, alla fine, hanno ottenuto la promozione in Serie A. I rapporti di forza al via di questa Serie B, naturalmente, si spostano verso le due compagini che hanno chiuso il campionato in terza e quarta posizione: Como e Ravenna.

Attenzione anche alla neopromossa Brescia, che punta a tornare in massima serie e al Sassari Torres, che ha fatto e sta facendo un ottimo mercato, pescando da diverse squadre di serie A e anche dall’estro. Si tratterà, comunque, di un campionato molto equilibrato e combattuto, come mostra la scorsa classifica: solo sette punti tra la terza posizione e l’ottava.

La Roma Femminile, che ha chiuso a un punto di distanza dalla zona retrocessione, ha perso la sua bomber Julia Glaser, passata alla Lazio, risultandone pesantemente indebolita. Ha tuttavia confermato Mister Cafaro, artefice della salvezza delle giallorosse.

Il Mercato delle squadre di Serie B femminile

Scatenato il Sassari Torres, che mette dalla sua diverse giocatrici affermate, come il difensore Danielle Lea dal Pink Bari, e alcune giovani promesse come Lorenza Scarpelli e Beatrice Airola (entrambe classe 2001) dalla primavera della Juventus donne.

Molto attivo anche il San Marino Academy, che mette a segno ben sei colpi di mercato, l’ultimo dei quasi è la centrocampista classe ’97 Giulia Bertolotti. Da questa stagione agli ordini di mister Recenti, Bertolotti ha disputato le ultime 4 stagioni a Verona, dividendosi tra Fortitudo Mozzecane e Chievo.

Il Como si affida ad alcune sue certezze: sono ufficiali, infatti, i rinnovi di Federica Cavicchia, centrocampista classe ’98, e di Greta di Luzio, attaccante classe ’99, entrambe arrivate nella scorsa sessione invernale di mercato.

La Roma Femminile, come detto, perde Julia Glaser, ma si regala, in prestito con diritto di riscatto, il talentuoso terzino ventenne Angela Orlando, di proprietà della A.S Roma.

Il Chievo, invece, piazza il colpo in attacco: ufficiale l’arrivo della bomber Jelena Marenic, classe 1991, in forza da tre stagioni alla Sassari Torres.

Cosa cambia nel campionato donne dal 2022

A partire dalla stagione ‘22/’23, il calcio femminile vedrà una vera e propria rivoluzione. A oggi, le calciatrici sono ancora accomunate ai dilettanti. Dall’anno prossimo, invece, diventeranno a tutti gli effetti professioniste, con contratti adeguati di conseguenza.

Anche la struttura della Serie a e della Serie B cambierà: la serie A sarà composta da 10 squadre, mentre la B da 16, contro le rispettivamente 12 e 14 di oggi. In tal senso, sarà solo una la squadra promossa in A alla fine del campionato di B ‘21/’22, mentre 3 le retrocesse, contro le due e quattro delle stagioni precedenti.

Si tratta di una riforma votata ad accrescere lo spettacolo offerto dal calcio femminile, ma c’è già chi storce il naso. La maggiore critica si rifà al numero di squadre, che limiterebbe i sogni e le speranze delle società più piccole.

Vedi anche: Dove vedere la serie B in Tv e streaming