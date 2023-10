Ritorno del 2° turno di Champions per la Roma femminile contro il Vorskla Poltava. Ecco come si qualifica la Roma ai gironi. Orario e diretta streaming.

Vorskla vs AS Roma femminile è l’ultima partita da giocare per la formazione giallorossa prima dei gironi di Champions Femminile 2023-24. Il match è in calendario mercoledì 18 ottobre al Tre Fontane e dovrebbe essere una formalità da sbrigare nel modo migliore e più rapido possibile, dopo la vittoria nella partita di andata.

Dopo la partita, se tutto andrà come deve andare, la Roma Femminile festeggerà il suo secondo accesso consecutivo alla fase a gironi della Champions League e l’Italia avrà almeno una rappresentante nella più importante competizione europea per squadre di club.

Vorskla vs AS Roma femminile: dove vederla

Partita : Vorskla vs AS Roma femminile

: Vorskla vs AS Roma femminile Data : 16 ottobre

: 16 ottobre Orario : 14:30

: 14:30 Dove vederla in Tv : non è prevista nessuna diretta televisiva

: non è prevista nessuna diretta televisiva Come vederla in streaming: su Youtube.

Roma Femminile, come si qualifica al girone

La Roma femminile per entrare nella fase a gironi di Champions League e dunque confermarsi tra le migliori 16 squadre europee può contare su due risultati, pareggio e vittoria, permettendosi anche una sconfitta ma non oltre i due gol di scarto.

Se il Vorskla Poltava compisse una impresa clamorosa battendo la Roma con tre gol di scarto si andrebbe ai tempi supplementari o ai calci di rigore. Le ucraine, per qualificarsi direttamente devono vincere con almeno quattro goal di scarto. Un’impresa decisamente molto lontana dalla realtà per quanto si è visto in campo mercoledì scorso.

Vorskla vs AS Roma Femminile il precedente

Si tratta di una partita atipica. Una gara di ritorno che, per i noti problemi di sicurezza legati al territorio ucraino ormai da un anno e mezzo teatro di guerra, si svolgerà esattamente come quella l’andata sul campo di casa della Roma. Una scelta che è stata condivisa dalle due squadre e dalla UEFA all’insegna della sostenibilità e del buon senso. Il campionato ucraino questa settimana era fermo e le campionesse del Vorskla Poltava hanno potuto trattenersi fuori dal loro paese maturando un’esperienza diversa in un clima sicuramente più sereno di quello che vivono in patria.

La partita d’andata, vinta e dominata dalla Roma, è stata salutata con grande entusiasmo anche dalla comunità ucraina italiana in un clima di grande solidarietà e affetto. Splendida l’accoglienza da parte dei tifosi giallorossi che ha sinceramente emozionato le giocatrici e i dirigenti del club che hanno ringraziato sui propri social sia la squadra che i suoi tifosi con parole toccanti: “Indipendentemente dal risultato un’esperienza umana e di crescita indimenticabile, grazie Roma”.

Vedere le due squadre mischiate, al centro del campo e l’abbraccio finale del pubblico è stato un momento davvero bello ed emozionante.

Tuttavia, parlando esclusivamente di valore del campo, in quello che è l’unico precedente tra le due squadre, la superiorità della squadra di Alessandro Spugna è sembrata assolutamente netta, molto superiore rispetto ai tre gol segnati e determinata, più che altro, dal gran numero di palle gol costruite e sprecate.

Chi si qualifica ai gironi di Champions femminile

Considerando l’accesso garantito alle quattro squadre teste di serie di ognuno dei quattro gironi, e dunque Barcellona, Chelsea, Bayern Monaco e Lione, oltre a quello che vede in lizza la Roma sono 11 i posti a disposizione delle squadre ancora in corsa per la qualificazione. Dopo le partite d’andata praticamente scontata l’accesso alla fase gironi di Benfica, Ajax, St. Polten, Brann Bergen, Eintracht Francoforte e Slavia Praga.

Molto più incerta la qualificazione per alcuni colossi del calcio europeo che rischiano grosso. Le vice-campionesse del Wolfsburg per esempio, che hanno pareggiato in trasferta contro il Paris FC e saranno costrette a vincere. Poco tranquillo anche il Real Madrid che difende in Norvegia contro il Vålerenga una vittoria di misura (2-1). Certamente esclusa una tra Manchester United e Paris Saint Germain dopo l’1-1 in Inghilterra con gol di Tabitha Chawinga per le francesi. Tutte le partite di ritorno sono in programma mercoledì.

Venerdì 20 ottobre 2023 ci sarà il sorteggio che definirà i quattro gironi. Il cui primo turno di gara è in programma il 14 novembre. Le giallorosse hanno ottime possibilità di esserci, ma prima c’è da giocare Vorskla vs AS Roma femminile match di ritorno del 2° turno di Champions donne.

