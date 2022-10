Risultati Serie C femminile 8^ giornata. Nel Girone C Res Women regina di Roma

Tutti i risultati delle partite dei Gironi A, B e C del campionato di Serie C Femminile. Caccamo e compagne vincono il derby. Negli altri gironi allungano Pinerolo, Bologna e Meran Women.

Non ci sono avvicendamenti al vertice dei Gironi A, B e C del campionato di Serie C Femminile. Nell’ottava giornata, nel Girone A il Pinerolo ha la meglio sul FiammaMonza e rimane al comando, così come il Bologna e il Meran Women nel Girone B e la Res Women nel Girone C.

Risultati Serie C femminile ottava giornata Girone A

Al Pinerolo basta una rete di Borello per battere il FiammaMonza e rimanere al vertice del Girone A. Ora le piemontesi hanno quattro lunghezze di vantaggio sul tandem Orobica-Pavia: le bergamasche sono state fermate sul 3-3 dalla Pro Sesto, mentre le pavesi hanno vinto 5-0 in Liguria (poker di Biancamaria Codecà) in casa dello Spezia.

Domenica 30 ottobre ore 14.30

Vittuone-Azalee Solbiatese 1-1

Fiamma Monza-Pinerolo 0-1

Spezia-Pavia 0-5

Freedom-Angelo Baiardo 1-1

Pro Sesto-Orobica Calcio Bergamo 3-3

Città di Pontedera-Independiente Ivrea 2-3

Su Planu-Real Meda 2-8

Riposa: Lucchese

Risultati Serie C femminile ottava giornata Girone B

Nel Girone B invece si registra l’allungo di Bologna e Meran Women che sfruttano il tonfo del Lumezzane in casa del Vicenza e si portano a +4 sulle bresciane. Le felsinee superano il Padova con i gol di Colombo, Antolini e Zanetti, mentre le altoatesine battono 2-0 il Venezia 1985 con le reti di Nischler e Abler.

Domenica 30 ottobre ore 14.30

Orvieto-Venezia 1-4

Lebowski-Riccione 1-4

Vicenza-Lumezzane 3-1

Bologna-Padova 3-0

Jesina-Sambenedettese 1-1

Triestina-Villorba 1-2

Portogruaro-Rinascita Doccia 4-2

Meran-Venezia 1985 2-0

Risultati Serie C femminile ottava giornata Girone C

Nessuna sorpresa nel Girone C, raggruppamento in cui vincono le prime cinque della classe. In particolar modo la Res Women fa suo il derby con la Roma Cf (Cianci, Caccamo e un’autorete per la capolista, doppietta di Del Rosso per la Roma Cf), il Lecce ritrova il successo contro la Vis Mediterranea e il Chieti va a valanga sulla Salernitana.

Domenica 30 ottobre ore 13

Ludos-Crotone 1-0

Domenica 30 ottobre ore 14.30

Cosenza-Sant’Agata 3-3

Chieti-Salernitana 11-0

Roma Calcio Femminile-Res Women 2-3

Vis Mediterranea-Women Lecce 1-2

Independent-Cantera Adriatica 3-0

Matera Match Point-Frosinone 1-0

Domenica 30 ottobre ore 17

Trastevere-Grifone Gialloverde 5-0

