Su Planu Calcio femminile rosa. Giocatrici Su Planu Calcio 1985

Su Planu Calcio femminile, formazione aggiornata e tecnico delle giocatrici di Serie C donne del Su Planu calcio 1985

Su Planu Calcio femminile partecipa al campionato di calcio femminile di Serie C in seguito alla vittoria del campionato di Eccellenza sardo ottenuta nella scorsa stagione. E’ stato inserito nel Girone A. Di seguito ecco la rosa della formazione sarda, composta da 25 giocatrici.

Rosa Su Planu Calcio femminile 2022/2023

Ecco il roster del Su Planu Calcio femminile suddiviso per ruolo. La rosa è composta da 25 calciatrici che formano un gruppo molto giovane in quanto sono tutte nate dopo il 1 gennaio 2000 eccezion fatta per Panzali.

(aggiornato al 14/9/2022)

Portieri

In porta vedremo praticamente gli stessi volti con la classe 2003 Patrizia Incani e la 2005 Anastasia Sotgia cui si aggiunge la giovanissima quattordicenne Chloe Canu (2008) che vestirà i panni del terzo portiere e parallelamente sarà impegnata con le formazioni giovanili.

Difensori

Poche variazioni nella difesa Su Planu Calcio femminile che presenta molte conferme. Sono ancora in organico Laura Agostini (2002), Valentina Corrias (2003), Laura Marras (2006), Giovanna

Puliga (2007) e Sofia Torresan (2006).

Due invece i volti nuovi presenti nel pacchetto arretrato e si tratta del giovane elemento proveniente dalle giovanili del Cagliari Greta Doro (2007) e della più esperta Francesca “Panzy” Panzali, classe 1987 con una lunga militanza nel Calcio a 5.

Centrocampisti

Un solo innesto per quanto concerne la linea mediana della Su Planu Calcio e si tratta di Claudia Casti (2006) arrivata dal vivaio del Cagliari.

Per il resto in mezzo al campo ci saranno ancora Francesca Scanu (2002), Giulia Marci (2005), Marta

Serra (2005), Luisa Piras (2003) e Tania Tuveri (2002).

Sulle corsie laterali invece galopperanno Francesca Cammarota (2006), Alice Macis (2005), Laura Santoni (2006) e Martina Secci (2003).

Attaccanti

Anche per quanto concerne l’attacco, la Su Planu Calcio non ha stravolto il proprio reparto, inserendo solamente la classe 2006 Aurora Maullu, esterno che vanta esperienze con l’Atletico Oristano.

Per il resto la maglia della Su Planu Calcio sarà indossata ancora da Christina Carboni Tonga (2004), Laura Deiana (2001), Sara Manca (2004) e Giorgia Tului (2001).

Chi allena il Su Planu Calcio e dove gioca

L’allenatore della Su Planu Calcio è Giuseppe Panarello, tecnico che nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Eccellenza con la formazione isolana. Nel suo curriculum ci sono anche esperienze nel settore giovanile femminile del Cagliari.

Il Su Planu Calcio gioca le proprie partite casalinghe nello stadio di Villa San Pietro, in provincia di Cagliari, situato in Via Nuoro.