Risultati Serie B femminile 6^ giornata. Cesena e Cittadella non mollano

Tutti i risultati e marcatori della sesta giornata del campionato di calcio femminile di Serie B 2022/2023. Napoli e Lazio vincono e mantengono testa e imbattibilità

Nella sesta giornata del campionato di calcio femminile di Serie B crolla l’imbattibilità del Brescia. Le leonesse vengono sconfitta in casa dal Cesena, mentre Lazio e Napoli continuano la marcia in vetta alla classifica mantenendo anche l’imbattibilità in questa stagione.

Risultati Serie B Brescia-Cesena 2-3

Il Cesena fa crollare il fortino del Brescia e sale in quarta posizione a -2 dalla terza. La squadra di Ardito va in vantagio con Zanni al 2′, ma poco prima dell’intervallo le Leonesse sorpassano con Hjohlman e Luana Merli. Nella ripresa Distefano ristabilisce la situazione di parità ma, in pieno recupero, l’ex Costi consegna i tre punti alle romagnole.

Serie B Lazio-Ravenna 3-0

La Lazio non manca l’appuntamento con la vittoria e, al Fersini, batte 3-0 il Ravenna. Dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sullo 0-0, la squadra di Catini si scatena nella ripresa. Tocca a Visentin aprire le danze prima del calcio di rigore trasformato da Chatzinikolau, mentre al 76′ le biancocelesti chiudono la partita con il gol di Fuhlendorff al 76’.

Serie B Sassari Torres-Napoli 0-1

Soffre, ma alla fine il Napoli la spunta in casa della Sassari Torres. Le partenopee riescono a ottenere i tre punti necessari a mantenere la leadership della classifica solamente in pieno recupero grazie alla rete dell’ex Romina Pinna.

L’attaccante sarda confeziona il successo azzurro pochi minuti dopo la clamorosa occasione non sfruttata da Iannazzo per le padrone di casa.

Risultati Serie B sesta giornata

Nelle altre gare della sesta giornata del campionato di Serie B, balza all’occhio il colpaccio del Tavagnacco in casa dell’Apulia Trani, con le ragazze di mister Recenti vittoriose grazie alla rete di Diaz Ferrer al 96′. Nell’anticipo invece si segnala il poker della Ternana sull’Hellas Verona. Di seguito tutti i risultati e marcatori del sesto turno.

Ternana-Hellas Verona 4-0 17’ Tarantino (T), 47’ Spyridonidou (T), 75’ Salvatori Rinaldi (T), 77’ Massimino (T)

Apulia Trani-Tavagnacco 0-1 90’+6′ Diaz Ferrer (T)

Arezzo-Genoa 0-0

Brescia-Cesena 2-3 2’ Zanni (C), 44’ Hjohlman (B), 45’ L. Merli (B), 75’ Distefano (C), 90’+2’ Costi (C)

Chievo Verona Women-Trento 1-0 50’ Dallagiacoma (C)

Cittadella-San Marino Academy 3-1 6’ Pizzolato (C), 31’ Ferin (C), 51’ Kongouli (C), 63’ Barbieri (SM)

Lazio-Ravenna 3-0 48’ Visentin (L), 50’ rig. Chatzinikolau (L), 76’ Fuhlendorff (L)

Sassari Torres-Napoli Femminile 0-1 90’ Pinna (N)

Classifica Serie B 2022/2023

Prossimo turno Serie B 2022/2023

La settima giornata del campionato di Serie B femminile 2022/2023 si giocherà nel weekend del 5-6 novembre con calendario ancora da stabilire. Di seguito il programma provvisorio.

Domenica 6 novembre ore 14.30

Arezzo-Ternana

Cesena-Napoli Femminile

Genoa-Chievo Verona Women

Hellas Verona-Cittadella

Lazio-Sassari Torres

Ravenna-Brescia

San Marino Academy-Apulia Trani

Tavagnacco-Trento

