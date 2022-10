Partite Serie B femminile 6^ giornata. Date, orario Tv e classifica

Calcio femminile Serie B 2022/2023 partite sesta giornata. Lazio e Napoli cercheranno di difendere il proprio fortino. Orario partite e guida Tv

Sarà Ternana-Verona ad aprire il calendario della sesta giornata del campionato di calcio femminile di Serie B. Il match fra umbre e venete inizierà sabato 29 ottobre alle 16. Le attenzioni del turno saranno però tutte per le due capoliste Lazio e Napoli impegnate rispettivamente contro Ravenna e Sassari Torres. Ma attenzione anche a Brescia-Cesena. Chi perde, lascia punti preziosi per strada.

Partite Serie B femminile sesta giornata Sassari Torres Napoli

Il Napoli, una delle due capoliste insieme alla Lazio, aprirà invece la domenica calcistica sfidando la Sassari Torres, in Sardegna, alle 14. Complice l’inizio zoppicante delle sarde che finora hanno collezionato solamente quattro punti, le partenopee partono invece con i favori del pronostico, con la speranza di riuscire a mantenere il primato per un altra giornata.

Partite Serie B Lazio-Ravenna

La partita fra Lazio e Ravenna inizierà invece alle 14.30 e anche in questo caso le biancocelesti leader della classifica partono con i favori del pronostico. Oltre ad avere il fattore campo come punto di vantaggio, il Ravenna sta un po’ faticando in questo avvio di stagione e ha raccolto solamente cinque punti.

Calendario sesta giornata Serie B

Apulia Trani-Tavagnacco, con fischio d’inizio alle 15 è invece il match che chiuderà la sesta giornata. Ma il sesto turno offre anche un match d’alta quota per stabilire chi fra Brescia e Cesena potrà continuare a rimanere agganciato al treno di testa. Di seguito il programma competo.

Sabato 29 ottobre ore 16

Ternana-Hellas Verona

Domenica 30 ottobre ore 14

Sassari Torres-Napoli

Domenica 30 ottobre ore 14.30

Arezzo-Genoa

Brescia-Cesena

Chievo-Trento

Cittadella-San Marino

Lazio-Ravenna

Domenica 30 ottobre ore 15

Apulia Trani-Tavagnacco

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Di seguito la classifica del campionato di calcio femminile di Serie B 2022/2023 dopo la disputa della quinta giornata.

Come vedere la diretta delle partite di Serie B femminile

Tutti le partite del campionato di calcio femminile di Serie B 2022/2023 si possono vedere sul canale Eleven Sports che le trasmette in diretta e gratuitamente. Quindi, dopo aver eseguito una registrazione gratuita al portale, sarà possibile vedere gratis tutte le partite del campionato di Serie B.

VEDI ANCHE: