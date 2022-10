Partite Serie C femminile 8^ giornata. Res Roma attesa nella stracittadina

Calcio femminile Serie C 2022/2023. Partite dell’ottava giornata dei gironi A, B e C. Calendario e come vedere le partite in diretta gratis

L’ottava giornata del campionato di calcio di Serie C femminile si giocherà interamente domenica 30 ottobre con fischio d’inizio alle 14.30. Le uniche due eccezioni sono rappresentate da Ludos-Crotone (Girone C) che anticipa alle ore 13 e Trastevere-Grifone Gialloverde (Girone C) che invece posticipa l’inizio della partita alle 17. Sempre nel girone C, Res Women attesa nel derby contro la Roma Cf.

Partite e arbitri Serie C femminile ottava giornata Girone A

Nel Girone A del campionato di Serie C femminile, la neocapolista Pinerolo è chiamata a difendere il primato dal gruppone di squadre che insegue. Pertanto le piemontesi dovranno fare bottino pieno in casa del FiammaMonza. Turno di riposo per la Lucchese, mentre la partita Vittuone-Azalee Solbiatese sarà trasmessa in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND e la visione sarà completamente gratuita.

Domenica 30 ottobre ore 14.30

Vittuone-Azalee Solbiatese (Bonomo di Collegno)

Fiamma Monza-Pinerolo (Gallo di Bologna)

Spezia-Pavia (Zadrima di Pistoia)

Freedom-Angelo Baiardo (Marinoni di Lodi)

Pro Sesto-Orobica Calcio Bergamo (Massari di Torino)

Città di Pontedera-Independiente Ivrea (Oristanio di Perugia)

Su Planu-Real Meda (Giordano di Palermo)

Riposa: Lucchese

Partite Serie C femminile ottava giornata Girone B

Nel girone B, il terzetto che è andato in fuga proverà a incrementare il vantaggio sulle inseguitrici. Il Bologna, primo della classe, se la vedrà con il Padova, il Meran Women cocapolista sarà impegnato in casa contro il Venezia mentre il Lumezzane che insegue a un punto giocherà sul campo del Vicenza.

Domenica 30 ottobre ore 14.30

Orvieto-Venezia (Waldmann di Frosinone)

Lebowski-Riccione (Prencipe di Tivoli)

Vicenza-Lumezzane (Gargano di Bologna)

Bologna-Padova (Cortale di Locri)

Jesina-Sambenedettese (Dini di Città di Castello)

Triestina-Villorba (Ismail di Rovereto)

Portogruaro-Rinascita Doccia (De Stefanis di Udine)

Meran-Venezia (Dell’Oro di Sondrio)

Partite Serie C femminile ottava giornata Girone C

Giornata di derby invece nel Girone C, con la capolista Res Women che se la vedrà la Roma Cf. Trastevere e Lecce, dirette inseguitrici delle capitoline, saranno impegnate rispettivamente contro Grifone Gialloverde e Vis Mediterranea.

Domenica 30 ottobre ore 13

Ludos-Crotone (Garbo di Monza)

Domenica 30 ottobre ore 14.30

Cosenza-Sant’Agata (Giordano di Matera)

Chieti-Salernitana (Aratri di Bari)

Roma Calcio Femminile-Res Women (Valcaccia di Castellammare di Stabia)

Vis Mediterranea-Women Lecce (Colelli di Ostia)

Independent-Cantera Adriatica (Caruso di Viterbo)

Matera Match Point-Frosinone (Palmieri di Brindisi)

Domenica 30 ottobre ore 17

Trastevere-Grifone Gialloverde (Palma di Napoli)

