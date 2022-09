Sambenedettese calcio femminile rosa. La formazione della Samb donne

Sambenedettese femminile giocatrici e tecnico. La Formazione 2022 -2023 della Samb squadra di Serie C donne.

La Sambenedettese donne partecipa al campionato di calcio femminile di Serie C grazie al diritto acquisito vincendo lo scorso campionato di Eccellenza. Di seguito ecco la rosa della formazione marchigiana.

Rosa Sambenedettese femminile 2022/2023

Ecco il roster della Sambenedettese femminile suddiviso per ruolo. La rosa è composta da 23 calciatrici. Quasi tutto l’organico è lo stesso che ha vinto lo scorso campionato d’Eccellenza marchigiana e diverse militano nella rappresentativa regionale.

(aggiornato all’8/9/2022)

Portieri

La Sambenedettese ha praticamente mantenuto immutato il pacchetto dei portieri. Ester Sbranchella (2001), Ludovica Marinelli (2003) e Stefania Straccia (2002) saranno ancora gli estremi difensori della formazione di San Benedetto del Tronto.

Difensori

Qualche novità arriva invece in difesa con l’inserimento di tre elementi nuovi rispetto alla scorsa stagione. Si tratta del terzino classe 1998 Greta Langiotti, rientrata per fine prestito dalla Vis Civitanova, di Cecilia Natalini (1998) e Giulia De Luca (1995) provenienti sempre dalla Vis Civitanova.

Sono sei invece le giocatrici già presenti la scorsa annata che faranno ancora parte della Sambenedettese femminile anche in questa stagione. Sono Giordana Larcher (1992), Pamela Sgariglia (2006), Adelaide Lelli (1988), Giorgia Mandolesi (2005), Cristiana Bianchini (2002) e Nazanin Tarackel (2003).

Centrocampisti

Passando invece alle centrocampiste, si potrebbe parlare quasi di conferma in blocco considerando che c’è stato solamente un arrivo, ma di spessore. Si tratta infatti della classe 1992 Azzurra Principi dall’Atletico Foligno, ma che in passato fu anche convocata in Nazionale dall’allora commissario tecnico Antonio Cabrini.

Per il resto la Sambenedettese punta su una linea mediana molto giovane con Alessia Pontini (2004), Rebecca Ponzini (2003), Ilaria Di Salvatore (2006), Elisa Belleggia (2005). Martina Marano (1997) e Beatrice Angelini (2002).

Attaccanti

Nessun movimento in entrata invece per quanto concerne le attaccanti, con la squadra marchigiana che si affiderà ancora ad Alessandra Ferretti (2005), Silvia De Antoniis (1995), Chiara Poli (1986) e Desirè Sacchini (1998).

Chi allena la Sambenedettese femminile

L’allenatore della Sambenedettese è Silvestro Pompei ed è il tecnico che ha conquistato la vittoria del campionato d’Eccellenza marchigiana nella scorsa stagione.

Oltre a guidare in prima persona la squadra, Pompei è anche il presidente del club e di professione è direttore responsabile della testata giornalistica LaProvinciaMarche.it.

Dove gioca la Sambenedettese femminile

La Sambenedettese femminile partecipa al Girone B di Serie C femminile e disputa gli incontri casalinghi di campionato presso lo stadio comunale Filippo Pirani di Grottammare in provincia di Ascoli Piceno.