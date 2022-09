Venezia femminile rosa. Chi sono le giocatrici del Venezia Calcio 1985

Venezia femminile giocatrici e allenatore. La formazione aggiornata delle lagunari iscritte al campionato di Serie C donne

Il Venezia Calcio 1985 partecipa al campionato di calcio femminile di Serie C ed è inserito nel Girone B. Di seguito ecco la rosa della formazione veneta, composta da 25 giocatrici.

Rosa Venezia Calcio 1985 femminile 2022/2023

Ecco il roster del Venezia Calcio 1985 femminile suddiviso per ruolo. La rosa è composta da 25 calciatrici, forte dell’ossatura della scorsa stagione con l’inserimento di qualche innesto mirato.

(aggiornato al 13/9/2022)

Portieri

Il Venezia Calcio 1985 ha mantenuto immutato i portieri, con le confermate Anna Paccagnella (1999) e Angelica Poceko (2003) chiamate ancora a difendere la porta della formazione lagunare.

Difensori

Invariato anche il pacchetto dei difensori, con la retroguardia che vedrà protagoniste ancora le stesse dello scorso campionato.

Si tratta di Almachiara Baldassin (1997), Benedetta Bortolato (1996), Marta Malvestio (1991), Michela Tonon (1998) e Giorgia Vivian (2001) che vanno a formare un pacchetto con il giusto mix di qualità ed esperienza.

Centrocampisti

Il Venezia Calcio 1985 ha invece optato per qualche inserimento nella zona mediana del campo, reparto in cui alle veterane Agata Isabella Centasso (1990, nota sui Social come Isabelva), Emanuela Conventi (1992) e Gloria Roncato (1996) ci sono le giovani Emma Baldan (2007), Laura Boschiero (2006), Emma Compagno (2007) e Chiara Tasso (2002).

Oltre alle sopracitate, sono poi arrivate Ludovica Gastaldin dal Padova (2001), Alessia Longato (1992) che ha militato nel Granzette Calcio a 5 nelle ultime stagioni ma vanta trascorsi con il San Zaccaria, e Chiara Conedera (2003) dalle Dolomiti Bellunesi.

Attaccanti

Si registra infine anche qualche movimento in attacco nella rosa del Venezia Calcio 1985, che ha ingaggiato Nicole Fusetti (1999) dalla Virtus Padova, Luisa Canciello (2001) reduce da un campionato fra Cittadella e Condor Treviso e Francesca Scaroni (1997) dal Vicenza anno scorso.

Oltre ai nuovi acquisti, il pacchetto avanzato delle lagunari vedrà ancora in organico Federica Arcangeli (2005), Elisa Dalla Santa (1994), Anna Marangon (1993), Alice Guizzonato (2001) e Silvia Tosatto (2001).

Chi allena il Venezia Calcio 1985 e dove gioca

L’allenatore del Venezia Calcio 1985 è Giancarlo Murru, alla sua seconda stagione da condottiero delle venete. Dopo una lunga militanza nelle formazioni dilettantistiche maschili, Murru ha accettato la proposta del calcio femminile guidando Padova e Virtus Padova prima di trasferirsi al Venezia.

Il Venezia Calcio 1985 disputa le proprie partite casalinghe nello stadio intitolato a Nereo Rocco sito in via dello sport 14 a Marcon, comune situato a pochi chilometri dal capoluogo del Veneto.