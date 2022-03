Calcio femminile, risultati e classifica Serie A 18^ giornata

Calcio Femminile serie A, la Juve vince contro l’Inter, vola la Roma che batte il Sassuolo. Vince anche il Milan. Ecco tutti i risultati e la classifica di Serie A donne.

Serie A, la 18^ giornata del campionato di Calcio femminile vede sempre la Juventus Women prima in classifica a 47 punti, seguita dalla As Roma che ha vinto in trasferta contro il Sassuolo con un secco 3-0. Tra le sorprese c’è anche il Verona donne che porta a casa la prima vittoria. Di seguito tutti i risultati.

Calcio Femminile risultati 18^ giornata sabato 26 marzo

Hellas Verona Pomigliano Femminile: 0 -2

Per la prima volta da quando è iniziata la serie A donne il Verona Calcio femminile vince. La vittoria non servirà a salvare la squadra veneta dalla zona retrocessione, ma almeno porta a casa i primi tre punti.

Lazio Women Empoli

Finisce con uno 0-0 la sfida tra le biancocelesti e le toscane. La Lazio nonostante il cambio allenatore sembra essere destinata alla Serie B. Guadagna invece un punto l’Empoli che va in settima posizione della classifica.

Sassuolo Roma: 0-3

La squadra di Spugna a quattro giornate dalla fine del campionato è sempre più vicina ad aggiudicarsi la partecipazione alla prossima Champions League femminile. Si tratta del 13esimo risultato consecutivo per le giallorosse.

Calcio Femminile risultati 18^ giornata domenica 27 marzo

Milan – Fiorentina 2-0

Torna a vincere il Milan donne e lo fa a spese delle Viola. La formazione di Maurizio Ganz non vinceva un Match dallo scorso 23 gennaio 2022.

Juventus Inter 3-1

La Juventus femminile reduce dalla bella vittoria in Champions a Torino contro il Lione, liquida le nerazzurre della ex Guarino con una vittoria netta nella partita di ritorno e conferma la sua posizione in classifica. Per le bianconere questa è stata la la 100ª partita in Serie A.

Sampdoria Napoli 1-0

A chiudere il posticipo della seconda giornata è la formazione di Cincotta che batte la formazione del duo Castorina-Domenichetti.

Questi i risultati del calcio femminile 18esimo turno, le prossime partite della serie A donne si giocheranno il prossimo 2/3 aprile per poi andare in pausa per la partita della Nazionale Femminile valida per la qualificazione dei Mondiali donne 2023.

