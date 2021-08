Calcio femminile: Juve, Milan e Inter prossime partite amichevoli

Calcio femminile: Juve, Inter e Milan si preparano al campionato di serie a alla Champions. Le date delle prossime partite calcio donne.

Poco più di tre settimane alla ripresa del campionato di calcio femminile. Il via alla prossima Serie A è sempre più vicino e Juve, Inter e Milan si stanno dedicando, in questi giorni, agli ultimi test pre campionato. Le due milanesi e la Juventus campione d’Italia sono impegnate in amichevoli di tutto rispetto, per saggiare le formazioni e completare gli ultimi test prima dei prossimi impegni ufficiali.

Juventus femminile, dopo il Montpellier a caccia del Trofeo Gamper

Le bianconere, guidate dal neo tecnico Joe Montemurro, nella giornata del 4 agosto hanno vinto di misura contro il Montpellier femminile in un vero e proprio replay dell’amichevole giocata l’anno scorso contro le francesi. Anche in questo caso, vittoria 2-1 per la Juventus: in goal Cristiana Girelli (doppietta) ed Elsig per il Montpellier.

Il prossimo impegno in calendario è il prestigioso Trofeo Gamper, storica amichevole organizzata dal Barcellona. Quest’anno, per la prima volta, scenderanno sul campo di gioco sia la squadra maschile, sia quella femminile del Barcellona.

E così farà la Juventus women. Si tratterà dell’ennesimo spot a favore del calcio femminile, movimento sempre più in crescita. Calcio d’inizio l’8 agosto alle 19:00.

L’ultima amichevole per ora in programma è fissata per il 12 agosto, ore 20:30 a Vinovo, contro il Pomigliano, neopromosso in Serie A. Un piccolo assaggio di quello che vedremo in campionato.

Partite Amichevoli, per il Milan donne: c’è l’Atletico Madrid

Il Milan femminile di Maurizio Ganz prosegue la sua preparazione estiva. Nel ritiro di Tarvisio è andata in scena, il 3 agosto, l’amichevole contro le slovene dell’Olimpia Lubiana, vinta per 2-1. Reti rossonere di Refiloe Jane, fresca di rinnovo, e del nuovo acquisto Lindsay Thomas, prelevata dalla Roma. Ottima prova delle rossonere, nonostante un discreto turnover ad inizio gara.

Il prossimo, importante, test sarà domenica 8 agosto: alle 20:30 va in scena una sfida che sa di Champions League contro l’Atletico di Madrid. Si tratterà di un ottimo banco di prova per saggiare le vere potenzialità di questa rosa, attesa già il 17 agosto al primo impegno ufficiale: primo turno di qualificazione alla Champions League Femminile, la prima per le rossonere.

Inter femminile: saltata l’amichevole con la Sampdoria

Annuncio a sorpresa dell’Inter femminile: annullata l’amichevole in programma con la Sampdoria a Saint Vincent. Le nerazzurre, guidate dall’ex tecnico della Juventus Rita Guarino, sarebbero dovute scendere in campo il 30 luglio contro la Sampdoria, ma così non è stato. Notizia che ha colpito un po’ tutti gli addetti ai lavori. L’Inter continua così la preparazione estiva, apparentemente senza altre amichevoli in programma.

