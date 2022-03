Riforma pensioni news. Ultime su Def e manovra 2023

Riforma pensioni 2023. Quando viene approvato il Def e cosa dovrebbe contenere. Ultime news e ipotesi sulla pensione anticipata.

Riforma pensioni news. Nell’ultimo periodo il tavolo della discussione fra governo e sindacati sulla riforma del sistema pensionistico italiano si è fermato, a causa delle emergenze causate dalla guerra in Ucraina. Tuttavia il 6 o il 7 aprile il governo dovrebbe presentare il Def (documento di economia e finanza), contente le linee guida delle riforma da applicare nella legge di bilancio 2023.

Concentriamoci allora su cosa potrebbe contenere questo documento e su quali sono le novità sulla pensione.

Ultime news su riforma pensioni e Def

Nel Def in arrivo ad inizio aprile, il governo Draghi deve chiarire cosa intende fare su alcuni temi molto delicati. Fra questi c’è la riforma pensioni 2023, con l’obbiettivo di rendere più flessibile la Legge Fornero e garantire nuove forme di uscita anticipata dal lavoro.

Per questo Cgil, Cisl e Uil, chiedono di riaprire in tempi brevi il tavolo di confronto con l’esecutivo, fermo agli incontri svolti nel mese di febbraio. Secondo le ultime notizie, i rappresentanti dei sindacati potrebbero essere convocati prima del varo del Def, per un nuovo confronto. Ma l’esecutivo sembra avere già le idee chiare su cosa fare nel documento: inserire correttivi rispettando i vincoli del metodo contributivo e senza pesare troppo sul bilancio pubblico.

Riforma e novità pensioni 2023

Come ha dichiarato il Ministro del lavoro Orlando, il governo ha solo momentaneamente accantonato la riforma del sistema previdenziale. Quindi con l’approvazione del Def potrebbero essere indicate le intenzioni del governo, ma le misure vere e proprie arriveranno nel testo della manovra finanziaria 2023.

Per questo nelle prossime settimane dovrebbero riprendere gli incontri con i sindacati. La discussione dovrebbe partire da queste ipotesi:

pensione anticipata a 64 anni , ma con ricalcolo contributivo dell’assegno

, ma con ricalcolo dell’assegno nuove agevolazioni per lavoratrici madri

bonus contributivo per giovani con carriere lavorative discontinue.

Def 2022, pensione e spese militari

Oltre alle pensioni nel Def dovrebbero trovare spazio i seguenti provvedimenti:

l’ aumento delle spese militari, che sta creando tensioni nei partiti che sostengono la maggioranza. In particolare nel M5S, con il leader Giuseppe Conte contrario all’incremento fino al 2% del Pil, pur avendo preso impegni con la Nato in tal senso durante il suo governo. Nelle ultime ore però pare si stia trovando una soluzione per arrivare ad un aumento dei costi dilazionato su più anni.

che sta creando tensioni nei partiti che sostengono la maggioranza. In particolare nel M5S, con il leader Giuseppe Conte contrario all’incremento fino al 2% del Pil, pur avendo preso impegni con la Nato in tal senso durante il suo governo. Nelle ultime ore però pare si stia trovando una soluzione per arrivare ad un aumento dei costi dilazionato su più anni. La revisione della spesa (la cosiddetta spending review), per raggiungere gli obbiettivi di bilancio indicati nel Pnrr.

Queste in sintesi le ultime pensioni news sulla riforma e l’approvazione del documento di economia e finanza. Come visto con il varo del Def torna d’attualità anche la flessibilità in uscita dal lavoro, con le misure effettive che però dovrebbero arrivare solo con la manovra 2023, salvo novità nei prossimi giorni.

