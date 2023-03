Pagamento pensioni di aprile 2023. Quando arriva la pensione alle poste e in banca. Date pagamenti e a chi spettano gli aumenti.

Pensioni aprile 2023, il pagamento arriverà a partire dall’inizio del mese, tuttavia le date sono diverse se si ritira l’assegno pensionistico presso Poste italiane o in banca. In certi casi infatti il pagamento avviene in data posticipata, in virtù del calendario del mese di aprile. Inoltre, alcune categorie di pensionati riceveranno un aumento nella prossima mensilità.

Vediamo allora quando arriva la pensione di aprile in contanti negli uffici postali o tramite bonifico in banca. A seguire ci concentriamo su chi riceverà gli aumenti previsti dalla legge.

Calendario pagamento pensioni aprile 2023

Posteitaliane paga l’assegno pensionistico in contanti a partire da sabato primo aprile 2023, visto che i suoi uffici sono aperti, perlomeno la mattina. Per poi riprendere da lunedì 3 aprile e nei giorni successivi seguendo un calendario in ordine alfabetico, in base alla prima lettera del cognome dei beneficiari, come ormai consuetudine.

Quindi la pensione di aprile alle poste verrà pagata su più giorni, tranne per chi la riceve con bonifico postale, su conto o carta con Iban (in questo caso arriva il primo aprile). Al momento Poste non ha ancora comunicato il calendario ufficiale per il ritiro in contanti, ma sulla base di quanto accaduto nei mesi precedenti dovrebbe arrivare dal primo al 7 aprile 2023. Nello specifico la suddivisione (di cui si attende conferma) dovrebbe essere la seguente:

sabato 1 aprile A-B

lunedì 3 aprile C-D

martedì 4 aprile E-K

mercoledì 5 aprile L-O

giovedì 6 aprile P-R

venerdì 7 aprile S-Z

Data pagamento pensione di aprile 2023 in banca

Per chi riceve l’accredito della prestazione Inps su conto corrente bancario, il bonifico arriva lunedì 3 aprile 2023. Quindi in data leggermente posticipata rispetto al solito, questo perché il 3 è il primo giorno bancabile del mese, dal momento che gli istituti di credito sono chiusi il sabato e la domenica.

Questa la data in cui arriva il pagamento della quarta mensilità dell’anno. Per conoscere nel dettaglio gli importi che vi spettano, potete consultare il cedolino pensione direttamente online sul sito www.inps.it. Qui, una volta entrati utilizzando le credenziali Spid, Cie o Cns, potete verificare le informazioni sul pagamento disposto nella sezione fascicolo previdenziale del cittadino. Se in questo momento il documento non è ancora disponibile, non preoccupatevi, solitamente l’Inps lo carica intorno al 20 del mese di marzo (o al più tardi nei giorni seguenti).

Aumento pensioni 2023 e arretrati, chi ne ha diritto

Dopo aver visto quando vengono pagate le pensioni di aprile 2023, passiamo ora agli aumenti sugli assegni. Da gennaio 2023 l’importo mensile delle pensioni è aumentato grazie alla rivalutazione del 7,3% legato all’inflazione. Buona parte dei beneficiari ha già ricevuto questo aumento nelle mensilità di febbraio e marzo, con relativi arretrati laddove presenti.

Tuttavia non tutti i pensionati hanno già ottenuto questi incrementi, in particolare per quelli che percepiscono assegni sopra i 2000 euro mensili. In questo caso infatti l’adeguamento alle nuove leggi per l’Inps ha richiesto più tempo. Di conseguenza la maggior parte dei destinatari ha ricevuto l‘aumento con gli arretrati a marzo, ma alcuni potrebbero averlo nella mensilità di aprile. Quindi se ancora non avete ricevuto eventuali arretrati, probabilmente ve li troverete nella prossima mensilità.

Riassumendo, le pensioni di aprile 2023 in contanti vengono pagate dal primo aprile in poi presso gli uffici postali. Mentre tramite bonifico bancario si riceve il 3 aprile. Alcuni pensionati potrebbero intascare un importo maggiorato, a causa della presenza di arretrati ancora non corrisposti dopo la rivalutazione degli assegni scattata nel 2023. In altre parole, se notate un importo maggiore del solito nella quarta mensilità dell’anno, il motivo è questo.

