Pagamento pensione, le date di Poste italiane a marzo 2023. Ecco quando pagano le pensioni in posta con il calendario in ordine alfabetico.

Pagamento pensioni di marzo 2023, alle poste la prossima mensilità arriva a inizio mese, ovvero dal primo giorno in poi. Tuttavia come ormai abitudine di Poste italiane, per chi preleva la pensione in contanti la somma dovuta viene erogata su più giorni. I pagamenti sono scaglionati in ordine alfabetico, in base alla prima lettera del cognome del beneficiario. Di conseguenza non avvengono tutti nella stessa giornata se si ritirano i soldi. Diverso invece è il discorso per chi riceve l’assegno pensionistico tramite bonifico postale o bancario.

Vediamo allora in che giorni ci sarà il pagamento della pensione alle poste, chi lo riceve già dal primo marzo e chi dovrà attendere qualche giorno in più.

Data pagamento pensioni marzo 2023

Le pensioni di marzo saranno pagate da mercoledì 1 in poi negli uffici postali. Come sempre l’accredito dell’assegno avviene durante il primo giorno lavorativo del mese, che in questo caso coincide con il giorno 1. Questo vale per chi riceve il pagamento dall’Inps su conto corrente postale o carte con Iban.

Viceversa per chi ritira ogni mese il pagamento in contanti presso gli uffici i pagamenti sono spalmati su più giorni. Quindi solo alcuni potranno prelevare i soldi il primo marzo, gli altri nei giorni seguenti. Il calendario dei pagamenti viene stabilito dalle poste, che suddivide giorno per giorno i pensionati in ordine alfabetico, ovvero in base alla prima lettera del cognome. Questo per evitare assembramenti all’interno degli uffici postali, come da consuetudine dopo l’emergenza covid.

Calendario pagamenti pensioni di marzo Poste italiane

Al momento il calendario di marzo non è ancora ufficiale, ma in base a quanto accaduto nei mesi precedenti i pagamenti dovrebbero avvenire dal 1° al 7 del mese. Ecco in quali giorni pagano la pensione alle poste seguendo l’ordine alfabetico:

1 marzo, per cognomi che iniziano da A alla B

2 marzo, dalla C alla D

3 marzo, dalla lettera E fino alla K

4 marzo (solo di mattina perché sabato) dalla L alla O

6 marzo, dalla P alla R

7 marzo, dalla S fino alla Z.

Queste al momento le date dei pagamenti in contanti presso gli uffici postali. Ma come detto per averne la conferma bisogna attendere l’annuncio ufficiale di poste che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Quando pagano la pensione di marzo 2023 in banca

Per chi non riceve il pagamento alle poste, ma tramite bonifico bancario, l’accredito avverrà il primo marzo 2023 per tutti. Quindi da quel giorno potrete visualizzare quanto prendete di pensione, in alcuni casi dal giorno successivo, a seconda dei tempi di elaborazione dei pagamenti previsti dalla vostra banca.

Oltre alla mensilità di marzo alcuni pensionati riceveranno anche gli arretrati sulla pensione relativi ai primi mesi del 2023. In particolare chi percepisce un assegno fra 4 e 5 volte il minimo (ovvero fra 2.100 e 2.600 euro circa), categoria a cui la rivalutazione annuale non era ancora stata applicata.

Come vedere il cedolino pensione di marzo 2023

Se volete sapere con esattezza quando prendete di pensione il prossimo mese, potete avere questa informazione sul sito internet www.inps.it. Per vedere tutte le informazioni del cedolino pensione vi basta accedere al sito tramite Spid, Cie o Cns e andare nella sezione pagamenti del fascicolo previdenziale.

Se non trovate questi dati già da ora non preoccupatevi, solitamente l’Inps li inserisce intorno al 20 del mese, in relazione al pagamento della prossima mensilità. Quindi per vedere il cedolino pensione di marzo bisogna attendere almeno fino al 20 febbraio.

Riassumendo: i pagamenti delle pensioni di marzo 2023 alle poste arrivano dal primo marzo e nei giorni seguenti per chi la ritira in contanti, con suddivisione giornaliera a seconda dell’iniziale del cognome. L’accredito per bonifici postali o bancari invece avviene il 1° marzo. L’importo del pagamento disposto si può visualizzare online sul sito ufficiale dell’Inps.

