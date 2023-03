Pagamenti Inps di aprile 2023: tutte le date da segnare in calendario. Ecco quando pagano pensioni, disoccupazione, AU e reddito di cittadinanza.

Il calendario dei pagamenti Inps è ricco di appuntamenti durante aprile 2023. Si parte da inizio mese quando viene accreditata la pensione, ma poi per i beneficiari arrivano anche l’assegno universale per i figli e i sussidi per disoccupati, vale a dire Naspi e reddito di cittadinanza.

Vediamo allora quando paga l’Inps nel mese di aprile, in ordine cronologico caso per caso.

Inps pagamento pensioni aprile 2023

Come ogni mese il primo pagamento erogato dall’Inps è l’assegno pensionistico, vale a dire il trattamento mensile che spetta ai pensionati. L’accredito della somma dovuta in questo caso arriva lunedì 3 aprile per chi la riceve tramite bonifico bancario. Questo perché i primi 2 giorni del mese non sono lavorativi.

Tuttavia per chi preleva la pensione in contanti alle poste, si può già ottenere da sabato 1 aprile. Ma questo solo per i pensionati con la prima lettera del cognome che inizia per A o B. Infatti è previsto un calendario dei pagamenti in ordine alfabetico, che dovrebbe essere così suddiviso:

sabato 1 aprile: lettere A-B

lunedì 3 aprile: lettere C-D

martedì 4 aprile: lettere E-K

mercoledì 5: lettere L-O

giovedì 6: lettere P-R

venerdì 7: lettere S-Z

Data pagamento Naspi aprile 2023

Per chi ha perso il posto di lavoro e percepisce la disoccupazione Naspi il pagamento Inps solitamente avviene a metà del mese. Quindi in questo caso l’indennità dovrebbe essere erogata intorno al 15 aprile, con possibilità di slittare anche al giorno 17 (che capita di lunedì).

Tuttavia non esiste un giorno di pagamento uguale per tutti i beneficiari, in ogni caso con differenze di 24 o 48 ore i soldi dovrebbero arrivare a tutti tramite bonifico. Se volete sapere con precisione quando l’Inps ha disposto questo pagamento nei vostri confronti, potete accedere al sito e verificare l’informazione nella sezione fascicolo previdenziale del cittadino.

Che giorno pagano l’assegno unico di aprile

Il pagamento successivo in ordine di tempo è quello che spetta alle famiglie con figli a carico, ovvero l’assegno universale. In questo caso la somma viene erogata dall’Inps fra il 21 e il 24 aprile. I soldi arrivano quindi mediante bonifico sul mezzo di pagamento indicato all’Inps all’inizio della terza decade del mese.

Diverso invece è il discorso per il pagamento dell’assegno unico su Rdc, previsto qualche giorno dopo, entro il 27-28 aprile. Quindi se siete percettori del sussidio, per ricevere la quota extra dell’AU per i figli dovrete attendere di più.

Rdc aprile 2023 quando arriva

Infine, veniamo al reddito di cittadinanza, che verrà pagato ad aprile dall’Inps come di consueto fra il 24 e il 27 del mese. Pure in questo caso non c’è un calendario pagamenti uguale per tutti i destinatari, ma l’Inps eroga quanto dovuto nel giro di pochi giorni. Se si verificano ritardi, il pagamento può essere accreditato su carta Rdc entro la fine di aprile, come conferma la pagina ufficiale Facebook Inps per la famiglia. L’unica eccezione riguarda chi lo riceverà per la prima volta, in questo caso il pagamento arriva intorno al 15 aprile.

Ricordiamo che questo sussidio statale continuerà ad essere erogato fino a luglio 2023, per chi non lavora e ha un reddito familiare basso. Poi come previsto dal governo Meloni dovrebbe poi essere sostituito da Mia a partire da settembre, un sussidio che però dovrebbe spettare a una platea di beneficiari più ristretta rispetto quella attuale.

Altri pagamenti Inps in calendario ad aprile

Abbiamo visto il calendario dei principali pagamenti effettuati dall’Inps nel mese di aprile. Per completare il quadro ne restano altri 2 spettanti però a una platea molto ristretta di beneficiari. Si tratta di:

ex bonus Renzi (solo per chi non lo riceve già nella busta paga) con accredito previsto intorno al 21 aprile 2023

(solo per chi non lo riceve già nella busta paga) con accredito previsto intorno al 2023 Dis-Coll, l’altra indennità di disoccupazione che riguarda co.co.co e dottorandi di ricerca. In questo caso l’Inps come per la Naspi la paga a metà mese, quindi intorno al 15 aprile.

Queste in sintesi tutte le date dei pagamenti Inps nel mese di aprile. In breve le pensioni arrivano i primi giorni del mese, tramite bonifico o in contanti presso gli uffici postali. La disoccupazione viene pagata a metà mese, mentre Assegno unico e Rdc dopo il 20, ma non oltre il giorno 30.

Vedi anche: Bonus bebè documenti per avere l’assegno