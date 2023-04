Pagamento pensioni di maggio 2023, date. Quando arriva l’accredito della pensione alle poste e in banca e a chi spetta l’aumento.

Pagamenti pensioni Inps, a maggio 2023 il trattamento pensionistico non viene erogato il primo giorno del mese, ma in data successiva. Inoltre la pensione minima aumenta per effetto della rivalutazione degli assegni annunciata dall’istituto con la circolare 35/2023.

Ecco allora il quando arrivano i pagamenti negli uffici postali e in banca, ma anche cosa c’è nei cedolini pensione di maggio 2023.

Poste italiane data pagamento pensioni di maggio

Chi percepisce il trattamento pensionistico mensile alle poste, potrà ritirare i soldi a partire da martedì 2 maggio 2023 (visto che il 1° maggio è festivo). Come già successo negli ultimi mesi i pensionati potranno ricevere la mensilità secondo un calendario pensioni definito dagli uffici postali. Vale a dire in base alla prima lettera del cognome del beneficiario, quindi ad esempio il 2 lettere A-B e a seguire tutti le altre.

Ad oggi non c’è ancora la suddivisione ufficiale, ma verrà comunicata nei prossimi giorni. Tuttavia, secondo le ultime news dovrebbe essere la seguente:

martedì 2 maggio: A-B

mercoledì 3 maggio C-D

giovedì 4 maggio E-K

venerdì 5 maggio L-O

sabato 6 maggio (solo mattina) P-R

lunedì 8 maggio S-Z

Mentre per chi riceve l’accredito pensione Inps su libretto postale il giorno del pagamento è il 2 maggio. Una volta elaborato il versamento sarà possibile eventualmente anche ritirarlo in contanti presso gli ATM di Posteitaliane. Questo vale anche per i possessori di conti corrente Bancoposta o carte con Iban.

Giorno accredito pensione Inps su conto corrente

Per quanto riguarda i pagamenti con bonifico bancario sul conto corrente, sono effettuati dall’Inps sempre in data 2 maggio 2023. A seconda poi dei tempi necessari al vostro istituto di credito per elaborare il pagamento, potreste vedere l’accredito comparire il giorno successivo, vale a dire mercoledì 3 maggio.

Quindi a differenza del pagamento di aprile non c’è differenza nel giorno del pagamento della mensilità di maggio fra poste e banche. In entrambi i casi l’Inps la paga martedì 2 maggio.

Cedolino pensione Inps maggio 2023

I pensionati possono verificare gli importi percepiti direttamente nel cedolino accedendo al sito internet www.inps.it nella propria pagina personale. Per completare questa operazione basta inserire le credenziali Spid oppure utilizzare la carta d’identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS).

Il cedolino pensione è disponibile solitamente intorno al 20 del mese precedente quello a cui si riferisce il pagamento. Di conseguenza quello di maggio lo trovate online dal 20 aprile o nei giorni seguenti all’interno della sezione fascicolo previdenziale del cittadino. Ricordiamo che all’interno di questo documento trovate l’importo del pagamento disposto nei vostri confronti e tutte le voci della mensilità, incluso eventuale aumento e tasse pagate.

Aumento pensione minima maggio 2023

A proposito di aumenti, con la mensilità di maggio i percettori dell’assegno minimo dovrebbero ricevere l’incremento stabilito dalla manovra 2023 e ora finalmente operativo. Con questa novità le pensioni minime degli over 75 salgono a 600 euro, mentre quelle per i pensionati con meno di 75 anni a 573 euro circa.

Questi nuovi importi dovrebbero essere accreditati ai beneficiari a partire dalla mensilità di maggio. In aggiunta dovrebbero arrivare anche gli arretrati relativi alle mensilità comprese fra gennaio e aprile 2023. Ma per averne conferma si attende la comunicazione ufficiale Inps. In ogni caso i pensionati potranno sapere eventualmente se c’è l’aumento delle minime già da maggio, consultando il cedolino, appena sarà disponibile online.

In sintesi, il pagamento della pensione Inps a maggio 2023 arriva il giorno 2 sia alle poste che in banca. Dovranno pazientare qualche giorno in più solo i pensionati che la ritirano in contanti alle poste, a seconda dell’iniziale del proprio cognome. Infine, l’importo delle minime dovrebbe aumentare rispetto alla mensilità precedente.

