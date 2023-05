Pagamento pensioni Inps a giugno 2023. Quando arriva l’accredito della pensione in banca e alle poste. Cosa c’è nel cedolino di giugno.

L’accredito della pensione di giugno 2023 è previsto all’inizio del mese. L’Inps effettua il pagamento tramite bonifico a chi la riceve tramite conto corrente bancario o postale. Viceversa viene erogato in contanti a chi la ritira di persona negli uffici postali. Tuttavia il giorno dei pagamenti è diverso in questi due casi.

Ecco allora quando viene pagata la pensione di giugno alle poste o in banca. A seguire cosa c’è nel prossimo cedolino, eventuali trattenute incluse.

Pagamento pensione di giugno 2023: data banca e poste

L’accredito della mensilità di giugno viene effettuato dall’Inps il primo giorno bancabile del mese, come di consueto. In questo caso si tratta di giovedì primo giugno 2023, data in cui parte il bonifico verso i conti correnti bancari o postali dei pensionati che hanno diritto al trattamento previdenziale.

Questo significa che potrete verificare l’arrivo dei soldi direttamente sul vostro conto corrente immediatamente oppure nel giorno lavorativo successivo, a seconda dei tempi necessari al vostro istituto per elaborare il pagamento. Quindi in alcuni casi in banca l’accredito sarà visibile solo il 5 giugno 2023. Il motivo è che i giorni compresi fra il 2 e il 4 giugno sono festivi. Per chi riceve invece il pagamento su libretti o conti corrente postali i soldi dovrebbero essere visibili al massimo il 3 giugno, visto che per Posteitaliane il sabato mattina è lavorativo.

Calendario ritiro pensioni di giungo in ordine alfabetico

Attenzione però perché le date sono diverse se invece di ricevere la pensione tramite bonifico, mensilmente la prelevate in contanti direttamente presso gli uffici postali. In questo caso infatti è previsto un calendario dei pagamenti seguendo un ordine alfabetico, in base alla prima lettera del cognome del beneficiario.

Al momento Posteitaliane non ha ancora comunicato il calendario ufficiale. Tuttavia sulla base di quanto fatto lo scorso mese (e considerando i giorni non lavorativi a inizio giugno), ecco quando si dovrebbe ritirare le pensione in contanti:

giovedì 1° giugno: per pensionati con cognomi che iniziano per A o B

sabato 3 giugno (solo mattina): per i cognomi dalla C alla D

lunedì 5 giugno: per i cognomi dalla E alla K

martedì 6 giugno: per cognomi dalla L alla O

mercoledì 7 giugno: dalla lettera P alla R

giovedì 8 giugno: per i cognomi dalla S alla Z.

Cedolino e trattenute sulla pensione di giugno 2023

Abbiamo visto nel dettaglio quando pagano le pensioni a giugno 2023, ma i pensionati possono conoscere l’importo esatto che gli spetta già prima di queste date. Infatti, consultando il cedolino pensione ogni mese il pensionato può verificare quanto prende al netto di tasse e trattenute.

Ecco allora un’anteprima del contenuto del cedolino, disponibile solitamente a partire dal 20 maggio (o nei giorni seguenti) in poi, sul sito internet dell’Inps. Per visionarlo come sempre bisogna accedere alla propria area personale del sito www.inps.it tramite Spid, carta d’identità elettronica o Cns. Una volta fatta questa operazione si troverà l’importo lordo della pensione, diminuito come ogni mese dalla trattenute fiscali, ovvero addizionali comunali e regionali, ma soprattutto l’Irpef da pagare. L’importo lordo meno queste voci porterà all’importo netto, ovvero la somma che riceverete nell’assegno pensionistico del prossimo mese.

Riassumendo, l’accredito delle pensioni a giugno 2023 avviene il primo del mese. Tuttavia se ritirate la pensione di persona agli uffici postali, dovete seguire il calendario in ordine alfabetico per sapere quale giorno andare alle poste. Infine, nel cedolino in arrivo intorno al 20 maggio troverete l’importo della mensilità al netto delle trattenute.

