Reddito di cittadinanza maggio, la ricarica Rdc è già in pagamento ecco le date Inps.

Anche a maggio il Reddito di Cittadinanza viene pagato in anticipo. Inps infatti ha iniziato in data 25 maggio ad accreditare il gli importi sulle carte Postepay. Ecco le date stabilite per i pagamenti della RdC.

Ricarica reddito di cittadinanza maggio 2020

I percettori di RdC anche questo mese ricevono i soldi in anticipo, i pagamenti del reddito di cittadinanza sono iniziati in data 25 maggio e termineranno il 27 mentre la tempistica dell’accredito sulla card è normalmente di 2 o tre giorni feriali.

Quindi per controllare se vi è stata accreditata la somma del sussidio vi basterà collegarvi al sito dell’Inps con le vostre credenziali ( PIN, CNS, nuova carta di identità elettronica 3.0 e SPID).

Chi invece ha necessità di controllare il saldo del Reddito di cittadinanza e non intende usare i servizi online può chiamare il seguente numero verde 800.666.888 o in alternativa usare gli sportelli bancomat di Poste italiane.

Posso prendere il Reddito di Emergenza se ho il Reddito di cittadinanza?

Molti percettori del Reddito di cittadinanza si chiedono se possono presentare domanda anche per il REm, la risposta è no. La nuova misura introdotta nel decreto Rilancio esclude coloro che percepiscono ammortizzatori sociali come RdC.

Ricordiamo inoltre che il REm è un sussidio della durata di soli due mesi destinato alle famiglie disagiate che non usufruiscono di pensione o altri aiuti. Pertanto per essere più chiari si tratta di due forme di assistenzialismo economico diverse.

Reddito cittadinanza ultime notizie

Il governo è in cerca di assistenti civici che diano un contributo ai sindaci in questo momento delicato della Fase 2 coronavirus. Si tratta di volontariato, nessuno percepirà soldi, ma fra i tanti che potranno essere reclutati ci sono anche i percettori del Reddito di Cittadinanza.

Queste sono le ultimissime news su RdC.

