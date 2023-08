Pagamento Naspi, quando è previsto a settembre 2023. Ecco la data dei pagamenti Inps per l’indennità di disoccupazione e come vedere l’importo.

Calendario pagamenti Naspi settembre 2023. L’accredito della disoccupazione, ovvero l’assegno destinato a chi è stato licenziato viene pagato mensilmente dall’Inps ai beneficiari. Tuttavia la data del pagamento non è la stessa per tutti, ma dipende caso per caso. Di conseguenza non esiste una data prestabilita, è però possibile sapere quando arriva il bonifico per questa indennità. Vi spieghiamo come e quando in questo articolo.

Calendario pagamenti Naspi settembre 2023, la data

Come ogni mese i destinatari del sussidio si chiedono quando riceveranno il pagamento della Naspi. Il motivo è che non esiste un calendario prestabilito, ma la data di accredito viene definita dall’Inps mese per mese. E dunque quando pagano la disoccupazione il prossimo mese? Per saperlo bisogna attendere ancora qualche giorno.

In particolare fra il primo e l’8 settembre 2023 la data del pagamento dovrebbe essere pubblicata sul portale online dell’Inps. Per quanto riguarda l’accredito della somma dovuta per la Naspi, secondo le ultime news dovrebbe avvenire da lunedì 4 settembre in poi (fino al 15 settembre) come avviene solitamente ogni mese. Tuttavia non si tratta di una data ufficiale, per quella bisognerà aspettare la comunicazione Inps. Inoltre la data di liquidazione dell’indennità può avvenire in ritardo a seconda di quando è stata presentata la domanda di accesso al sussidio.

Come vedere data pagamento e importo Naspi di settembre

Come abbiamo visto la data di pagamento varia di caso in caso. Quindi l’unico modo per sapere quando avverrà è quello di accedere sul sito internet www.inps.it utilizzando le proprie credenziali di accesso (Spid, Cie o Cns). Come specificato nel paragrafo precedente dal primo all’8 settembre dovrebbe comparire la data e l’importo del pagamento disposto nei vostri confronti.

Come al solito poi l’accredito avverrà sul conto corrente bancario, ovvero sull’Iban che avete indicato nella domanda di accesso a questa indennità destinata ai lavoratori licenziati per cause non dipendenti dalla propria volontà.

Quando arrivano i pagamenti Inps di settembre 2023

Non solo Naspi, a settembre 2023 l’Inps erogherà anche altri pagamenti, ovvero l’assegno unico (per le famiglie con figli a carico) e la pensione per chi ne ha diritto. Chi percepisce la disoccupazione ha diritto a ricevere anche l’AU se ha figli a carico e in questo caso di solito il pagamento arriva dopo il 20 del mese. Viceversa l’assegno pensionistico viene accredito il primo giorno bancabile del mese, in questo caso il 1° settembre 2023.

Ricapitolando ecco il calendario dei pagamenti Inps di settembre 2023, inclusa la Naspi:

pensioni : 1 settembre 2023 in banca e in posta

: 1 settembre 2023 in banca e in posta Naspi: dal 4 settembre in poi

assegno unico: dal 20 settembre in poi.

In breve, il calendario pagamenti Naspi settembre 2023 non è ancora ufficiale. Ma la data del pagamento dovrebbe oscillare fra il 4 e il 15 settembre, salvo eccezioni. Per conoscere l’esatta data di accredito del sussidio di disoccupazione (e la somma dovuta) vi consigliamo di accedere al sito dell’Inps a inizio settembre.

