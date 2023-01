Carta acquisti 2023 over 65. Modulo da scaricare

Carta acquisti 2023: a chi spetta, come e dove si richiede. Ecco il modulo in formato Pdf. Requisiti, importi e spese ammesse.

La carta acquisti 2023 prevista dalla manovra finanziaria del governo si può ora richiedere utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito del Mef. Si tratta di un sussidio statale destinato agli anziani con redditi bassi per pagare bollette, comprare medicinali o fare la spesa.

Vediamo allora nel dettaglio come funziona la carta acquisti, quanti soldi spettano ai beneficiari e cosa fare per averla.

Chi ha diritto alla carta acquisiti 2023

In base a quanto previsto dalla legge nel 2023 possono richiedere la carta acquisti le persone in possesso dei seguenti requisiti:

un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni

avere la cittadinanza italiana, UE o essere titolare del diritto di soggiorno

essere cittadino iscritto all’anagrafe dei residenti

non avere trattamenti pensionistici o assistenziali maggiori di 10.186,91 € all’anno per chi ha un’età superiore a 70 anni

non fruire di vitto assicurato dallo Stato

avere un Isee valido inferiore a 7.640,18 euro.

Carta acquisti come funziona e quanto danno

La carta consiste in un bancomat ricaricato periodicamente dallo Stato di importo pari a 40 euro al mese. I cittadini con età pari o superiore a 65 anni oltre che gli altri requisiti visti in precedenza, ricevono 80 euro ogni due mesi, in altre parole la ricarica avviene su base bimestrale.

Per i beneficiari la carta è completamente gratuita, ma deve essere richiesta utilizzando un apposito modello. I nuovi richiedenti devono presentare domanda presso gli uffici postali, mentre chi ne ha già usufruito in passato non deve fare una nuova istanza, ma semplicemente aggiornare l’Isee.

Modulo carta acquisti 2023 pdf

Come dicevamo il ministero dell’economia ha pubblicato sul suo sito internet il nuovo modello per richiedere la carta nel 2023. Questo documento si può trovare anche presso gli uffici postali. Quindi se avete intenzione di richiedere la card potete anche presentarvi di persona alla posta e compilare il documento richiedendolo all’interno dell’ufficio.

In alternativa si trova sul sito dell’Inps. Oppure potete scaricare direttamente il modello in formato pdf qui di seguito. Una volta completato il download non vi resta che stampare il foglio e riempirlo con tutti i vostri dati richiesti.

MODULO CARTA ACQUISTI 2023 OVER 65

Cosa si può comprare con la carta acquisti?

Come spiega il sito del Ministero del lavoro la carta può essere utilizzata per fare acquisti in tutti i supermercati, alimentari, negozi, farmacie e parafarmacie. L’importante è che siano abilitati al pagamento con il circuito Mastercard a cui questa card appartiene.

Può inoltre essere utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette del gas e della luce. Quindi sostanzialmente permette di fare acquisti di prima necessità, dalla spesa alimentare a quella per i farmaci. Ma consente pure di pagare le bollette.

Il funzionamento è esattamente quello delle carte di credito comuni, una volta effettuata la transazione viene addebitato l’importo. La differenza però è che la spesa, limitatamente alla somma disponibile è a carico dello stato e non dell’intestatario.

Queste le caratteristiche della carta acquisti 2023. In sintesi, gli over 65 in possesso dei requisiti possono richiederla utilizzando l’apposito modulo online oppure recandosi alle poste. Una volta accordato il beneficio ricevono un accredito di 80 euro ogni 2 mesi, utilizzabili per le spese più urgenti.