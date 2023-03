Il reddito di cittadinanza diventa Mia (Misura di inclusione attiva) nel 2023, ma si prenderà di meno. Ecco requisiti, importi e come funziona il nuovo Rdc del governo Meloni.

Mia 2023, si chiamerà così il nuovo Rdc di Meloni, ovvero il sussidio statale che prenderà il posto del reddito di cittadinanza erogato fino a luglio. Gli importi saranno più bassi, anche in base al destinatario e cambieranno le regole da rispettare per ricevere il beneficio e trovare un lavoro.

Vediamo allora nel dettaglio da quando ci sarà MIA, a chi spetta e quanti soldi si prenderanno in base alle ultime news su Rdc.

Quando arriva il nuovo reddito di cittadinanza Meloni?

La MIA che prenderà il posto di Rdc, dovrebbe partire dal primo settembre 2023, quindi già durante l’anno in corso. E’ quanto prevede la bozza scritta dal ministero del lavoro, attualmente al vaglio del Ministero dell’economia, prima di diventare ufficialmente il testo del nuovo decreto legge, con cui si introduce questo sostegno per disoccupati.

I beneficiari della misura che prende il posto del reddito di cittadinanza in scadenza a luglio 2023, dovrebbero essere divise in 2 categorie:

famiglie con redditi bassi dove c’è almeno un occupabile, vale a dire una persona di età compresa fra 18 e 60 anni

famiglie con redditi bassi, dove non ci sono presone occupabili (ovvero dove c’è almeno un minorenne, un over 60 o un disabile).

Attenzione però perché gli importi saranno molto diversi rispetto a quelli attuali. Approfondiamo il tema nel prossimo capitolo.

MIA, nuovi importi e regole dopo Rdc

La misura di inclusione attiva, secondo la bozza attuale, prevede due importi:

500 euro al mese per nuclei familiari senza persone occupabili

per nuclei familiari senza persone occupabili 375 euro al mese per quelle dove ci sono occupabili fra i 18 e 60 anni.

Come si può notare si tratta di somme decisamente più basse rispetto al reddito di cittadinanza attuale, che poteva arrivare fino a 780 euro al mese e anche di più includendo l’assegno unico. Inoltre, non si potranno rifiutare offerte di lavoro congrue, per non perdere l’accredito del contributo.

Gli attuali percettori potranno presentare domanda per la Mia, anche se non si esclude che il tetto al reddito per accedere al contributo scenda dagli attuali 9.630 euro a 7.200 euro. Ovviamente termini e modalità di presentazione delle istanze verranno stabilite con appositi decreti attuativi, di cui per ora non si conoscono i tempi di pubblicazione. Stesso discorso per il metodo di erogazione dei sostegni economici, con ogni probabilità affidati sempre all’Inps.

Rdc diventerà Mia, cosa cambia nel 2023

Abbiamo visto che la Mia sostituirà il reddito di cittadinanza nelle intenzioni del governo. A differenza del sussidio introdotto dal Movimento 5 stelle, questo prevede importi più bassi, soprattutto per chi non ha impedimenti per lavorare. Inoltre, il limite reddituale per richiedere il contributo statale potrebbe scendere a 7.200 euro.

Infine, stando alle notizie dell’ultima ora su Rdc, la Mia potrebbe durare 12 mesi per gli occupabili, con possibilità di rinnovo per solo 6 mesi. Per l’altra categoria invece dura sempre 1 anno, con secondo rinnovo per lo stesso periodo, dopo un mese di pausa.

Ma visto che al momento si tratta solo di una bozza, per sapere con certezza da quando si prenderà e a chi spetta davvero MIA bisogna attendere l’approvazione del decreto legge da parte del governo Meloni. Inoltre, il DL sarà importante per capire cosa succederà alla quota Rdc per l’affitto (se verrà abbassata o cancellata) e sui requisiti di accesso al sussidio.

In sintesi, è in arrivo la riforma del reddito di cittadinanza, con l’esecutivo pronto a sostituire Rdc con Mia. Di conseguenza restano i sussidi per i disoccupati con redditi bassi, ma le somme accreditate e la durata sono inferiori, mentre le regole sono più severe rispetto al passato. Questo per rendere la misura temporanea, in attesa di trovare un posto di lavoro che garantisca entrate più alte alle famiglie, a differenza di quanto accade ora.

