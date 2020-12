Parma-Juve probabili formazioni, 13a giornata del campionato di serie A 2020/2021. I convocati di Andrea Pirlo per la partita: out Dybala e Arthur



Parma-Juventus probabile formazione – È già tempo di tornare in campo e la Juventus va a Parma per l’anticipo serale di questa 13a giornata di serie A 2020/2021. Non è ancora passata la delusione per il pareggio contro l’Atalanta – l’ennesimo 1-1 della gestione Andrea Pirlo e maturato in una partita che i bianconeri avrebbero meritato di vincere – che Cristiano Ronaldo e compagni di squadra sono chiamati a trovare i 3 punti allo stadio Tardini, sabato 19 dicembre, ore 20:45.

La Juve, infatti, non si può più permettere di sbagliare. Troppi i passi falsi di questo inizio di stagione: non vincere contro i gialloblù vorrebbe dire perdere ulteriore terreno da Milan e Inter, distanti – rispettivamente – 4 e 3 lunghezze. Un’ipotesi che complicherebbe enormemente la corsa scudetto della Juve.

Parma-Juve: i convocati di Pirlo

Proprio per questo, Pirlo scaccia l’idea turnover e – contro il Parma – chiede uno sforzo in più ai suoi uomini migliori. Niente turno di riposo, dunque, per i vari Cristiano Ronaldo, Cuadrado e de Ligt, chiamati agli straordinari. Non faranno parte della lista dei convocati della Juve, invece, gli indisponibili Merih Demiral, Giorgio Chiellini, Arthur Melo e soprattutto Paulo Dybala.

L’assenza della Joya, infatti, è la notizia della giornata. Dopo aver ritrovato il gol contro il Genoa, l’argentino è stato schierato solo nei minuti finali del match di mercoledì e sarà ora costretto a saltare la trasferta del Tardini. Il numero 10, infatti, ha accusato un affaticamento muscolare alla gamba destra durante l’ultima rifinitura e non sarà della partita. Un grosso guaio per l’allenatore bianconero e un’occasione sprecata per Dybala che, in panchina contro la Dea, avrebbe probabilmente giocato da titolare, visto anche l’opaco momento di Morata.

Demiral è alle prese da qualche settimana con una lesione muscolare alla coscia. C’è cautela sul suo ritorno in campo perché si tratta di un infortunio che si porta dietro da qualche tempo ed esiste il rischio concreto di una ricaduta. Arthur, invece, è uscito malconcio dalla gara contro l’Atalanta. Un duro contatto con Romero gli ha procurato una fastidiosa contusione: nulla di grave, ma salterà precauzionalmente la partita contro il Parma

Non è a disposizione neanche capitan Giorgio Chiellini. Il difensore azzurro non ha ancora risolto il solito problema al polpaccio che ha condizionato il suo inizio di stagione. Una brutta notizia per Pirlo che, proprio in quel ruolo, è stato spesso costretto ad adattare Danilo – con buoni risultati, a dire il vero.

Parma-Juve: probabile formazione

La gara di Parma, a soli 3 giorni da quella contro l’Atalanta, impone a Pirlo di cambiare qualcosa. Confermatissimo il modulo, il solito 3-4-1-2 attorno a cui la Juve ha ritrovato fiducia nelle ultime sfide. Dubbi, invece, su chi difenderà la porta bianconera. È serrato il ballottaggio fra Wojciech Szczesny e Gianluigi Buffon: al momento, sembrerebbe avanti il polacco, fra i migliori in campo anche contro la Dea.

Dietro, piena fiducia a Matthijs de Ligt che ha superato a pieni voti il test Duvan Zapata. Al suo fianco, è certo di una maglia Leonardo Bonucci, mentre Alex Sandro dovrebbe essere preferito a Danilo nel terzetto difensivo. Sui due esterni, oltre al sempre più decisivo Juan Cuadrado a destra, è in pole Federico Bernardeschi per riprendersi l’out mancino sin dal primo minuto.

A centrocampo, come detto, è out Arthur. In cabina di regia – con compiti differenti – andrà Rodrigo Bentancur, apparso in netta crescita nella partita di mercoledì sera. Al suo fianco, va verso la conferma Weston McKennie, in vantaggio su uno spento Adrien Rabiot. Rebus anche sulla trequarti, dove proprio l’ex Parma Dejan Kulusevski insidia Aaron Ramsey. Entrambi sono rimasti fuori contro l’Atalanta e sono pronti a conquistarsi il posto dietro alle punte.

Parlando di attacco, è certo il tandem Morata-Cristiano Ronaldo. I due vengono dalla prestazione horror dell’ultima gara di campionato: rigore sbagliato per il portoghese, tante occasioni sciupate per l’ex Atletico Madrid. L’infortunio last minute di Dybala costringe Pirlo a dare ancora fiducia alla coppia che avrà così una ghiotta occasione per riscattarsi.

Probabile formazione Juventus (modulo 3-4-1-2):

Szczesny; de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Morata, Cristiano Ronaldo (All. Pirlo).

Ballottaggi: Szczesny-Buffon 55%-45%; Cuadrado-Danilo 55%-45%; McKennie-Rabiot 60%-40%; Bernardeschi-Chiesa 60%-40%; Kulusevski-Ramsey 55%-45%.

Probabile formazione Parma (4-3-3):

Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Brunetta, Cornelius, Gervinho (All. Liverani).





Anche senza Paulo Dybala, I bianconeri devono tornare a casa dal Tardini con un solo risultato: i 3 punti. Un altro pareggio (o peggio, la prima sconfitta in campionato) comprometterebbe pericolosamente la corsa scudetto, con le milanesi già lontane. L’appuntamento è per sabato 19 dicembre, ore 20:45, con Parma-Juve. Una partita da non sbagliare.