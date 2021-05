Nell’anticipo della penultima giornata di Serie A la Juventus mantiene vive le sue speranze di accedere alla Champions League con una vittoria molto sofferta

Juventus-Inter 3-2, 37esima giornata di Serie A – La Juventus vince in una partita della quale si parlerà ancora molto a lungo per via delle valutazioni dell’arbitro Calvarese: due espulsioni, tre rigori, gol annullati. Ma soprattutto un’Inter che gioca con molto meno spessore e che vede interrotta la sua lunghissima serie positiva.

Polemiche sulla direzione arbitrale a parte, spicca la straordinaria prestazione di Cuadrado, decisivo con una doppietta e il cuore di una Juventus che in inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo riesce a conquistare una vittoria fondamentale e ancora non decisiva: perché tutto dipenderà comunque dai risultati di Milan e Napoli mentre l’Atalanta, vincendo a Marassi 3-4 con il Genoa, è già sicuro del suo accesso diretto alla Champions League.

Juventus-Inter, in sintesi

13’ – Palla gol per Kulusevski, salva Skriniar

23’ – 1-0, Cristiano Ronaldo trasforma un calcio di rigore per una trattenuta di Darmian ai danni di Chiellini

35’ – 1-1, Lukaku pareggia su rigore concesso per un atterramento di de Ligt su Lautaro Martinez

43’ – Bella occasione per Chiesa che conclude con forza, Skriniar si immola e mette in angolo

45’+3 – 2-1, primo gol stagionale di Cuadrado che porta la Juventus in vantaggio poco prima della fine del primo tempo con una splendida conclusione dal limite leggermente deviata da Eriksen

55’ – Espulso per somma di ammonizioni Betancur, decisione forse eccessiva dell’arbitro Calvarese che lascia la Juventus in dieci

74’ – Inter vicina al pareggio con Lautaro, salva de Ligt

83’ – 2-2, interviene la VAR per convalidare il pareggio dell’Inter, Chiellini mette nella propria porta nel tentativo di anticipare Lukaku su un cross di Barella

88’ – 3-2, ancora Cuadrado su calcio di rigore procurato dallo stesso colombiano che costringe al fallo Perisic

90’+2 – Espulso Brozovic

Ronaldo-Juventus: quanti goal ha fatto CR7 con la maglia della Juve

Juventus-Inter, il tabellino

JUVENTUS-INTER 3-2

24′ Ronaldo su rigore, 35′ Lukaku su rigore, 45’+3 Cuadrado, 85′ aut. Chiellini, 88′ Cuadrado su rigore

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6.5; Danilo 6.5, De Ligt 6.5, Chiellini 6.5, Alex Sandro 5.5; Cuadrado 7.5, Bentancur 5, Rabiot 5.5, Chiesa 5.5 (70′ Demiral 6); Kulusevski 5.5 (58′ McKennie 5.5), Cristiano Ronaldo 6 (70′ Morata 5.5). All. Pirlo

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6 (80′ Vecino 6); Hakimi 6, Barella 6, Brozovic 5, Eriksen 4.5 (73′ Sensi 6), Darmian 5 (46′ Perisic 5.5); Lautaro Martinez 6.5, Lukaku 6.5. All. Conte

Espulsi: Bentancur (J) al 55′ per doppia ammonizione; Brozovic (I) al 90’+2 per doppia ammonizione

Ammoniti: Kulusevski (J), Bentancur (J), Darmian (I), Bastoni (I), Chiellini (J), Brozovic (I), Cuadrado (J)