Juventus news, le ultimissime notizie di oggi sulla squadra bianconera e i rumors sul mercato Juve.

Juve News – Ecco la rassegna stampa internazionale sulla Juventus, dalla situazione della squadra alle voci di mercato su calciatori e allenatore.

La prossima partita della Juventus

La Juve incontrerà l’Inter all’Allianz Stadium di Torino sabato 15 maggio, con calcio d’inizio alle ore 18:00. La squadra di Pirlo non ha chance, deve vincere contro i neo campioni d’Italia e sperare che il Napoli perda o almeno pareggi. In gioco c’è il quarto posto nella classifica di Serie A, l’ultimo utile per la Champions. Se la squadra bianconera non dovesse riuscire a centrarlo, vedrebbe sfumare in totale oltre 100 milioni di Euro e non solo.

Il Manchester Utd è interessato a Ronaldo

In un’intervista al sito inglese Goal.com, l’ex attaccante del Manchester United Berbatov, ha dichiarato che Ronaldo potrebbe avere un ottimo impatto sulla squadra inglese. Il fenomeno portoghese, nonostante i suoi 36 anni, farebbe la differenza nei red Devils (sua ex squadra). Per questo gli sarebbe stato proposto un trasferimento per la prossima estate. Tuttavia bisogna ricordare che l’attaccante ha ancora 1 anno di contratto con la Juventus FC

I guadagni di Cristiano Ronaldo e le verità nascoste

Quando non c’è nulla da scrivere bisogna pur inventarsi qualcosa. Ad esempio parlare del perché il n° 7 della Juve ha interesse a restare a Torino. La Gazzetta dello Sport ha una sua teoria: “Cristiano Ronaldo resterà alla Juventus per questioni meramente economiche, tasse comprese, alimentando così una discussione tra i lettori”.

Forse prima di scrivere bisognerebbe conoscere i ricavi che ha ricevuto la Juventus, fin dall’annuncio dell’arrivo di CR7, oltre a leggersi tutto il bilancio della società bianconera. Inoltre, bisognerebbe conoscere l’impero che Cristiano Ronaldo ha costruito in molti anni di carriera.

Tuttavia, al netto di questi rumors, bisogna dire che non c’è alcuna notizia dal quartier generale della squadra bianconera. Le notizie di mercato sono prevalentemente giornalistiche. Quindi siamo nel campo delle illazioni.

Parla Pirlo

Questo è il titolo di Calciomercato.com, che scrive dell’intervista post partita con il Sassuolo rilasciata ai microfoni di Sky dall’allenatore della vecchia signora. Quindi nulla di nuovo. Di Pirlo però parlano anche diverse testate straniere, riprendendo quanto scritto dai giornali sportivi italiani e quanto scrivono i tifosi su Twitter. Secondo loro, per dirla in breve, l’allenatore bianconero dopo questo campionato verrà esonerato. Ma anche in questo caso si tratta sempre di illazioni e fino a questo momento, i dirigenti della Juve (da ultimo Pavel Nedved), hanno sempre dichiarato il contrario.

Le ultime news della Juventus (almeno quelle concrete) le sapremo quando Pirlo comunicherà quali sono i giocatori convocati per la partita di serie A contro l’Inter, gara dove la Juve si gioca il suo prossimo futuro in Europa e parte della credibilità calcistica acquisita negli ultimi anni.

