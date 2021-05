Juve news: giocatori, partite e calciomercato. Ecco le ultime notizie di oggi sulla Juventus.

Juve news. Quali sono le ultime notizie sulla Juventus? Dai calciatori alle competizioni in cui è impegnata la squadra, fino mercato juve ultima ora. Di seguito le novità di oggi sulla vecchia signora.

Juve news ultimissime oggi 13/05/2021

Buffon contattato dal Barcellona

Il portiere Gianluigi Buffon ha annunciato che a fine stagione lascerà la Juventus. Secondo quanto riporta il sito sportivo francese Footmercato, il giocatore sarebbe stato contatto dagli spagnoli del Barcellona. Il club catalano sarebbe alla ricerca di un nuovo portiere e l’esperto Buffon rappresenterebbe la soluzione ideale per la prossima stagione di calcio.

Ronaldo raggiunge quota 100 gol con la maglia della Juventus

CR7 ha centrato un nuovo record in maglia bianconera, è il primo calciatori infatti ad aver realizzato 100 reti in sole 3 stagioni giocate con la Juve. Il gol numero 100 di Ronaldo è arrivato nella partita di Serie A vinta per 3-1 dalla Juve contro il Sassuolo.

Coppa Italia Juve-Atalanta con i tifosi

La finale di Coppa Italia, fra Juventus e Atalanta, in programma mercoledì 19 maggio 2021, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Durante la presentazione dell’evento, è stato confermato che lo stadio sarà riempito al 20%. Sarà quindi possibile assistere alla partita per 4.300 tifosi. Un primo passo verso il ritorno alla normalità auspicato per il calcio italiano. La partita sarà anche trasmessa in tv in diretta su Rai Uno.

Superlega: Juve, Real e Barcellona squalificate dalla Champions League?

Secondo quanto scrive Tuttosport l’Uefa ha fatto partire un’indagine su Real Madrid, Barcellona e Juventus, in relazione al progetto Superlega non ancora abbandonato da questi club. Il presidente Uefa Ceferin vorrebbe l’esclusione delle 3 società dalla Coppe Europee (Champions League ed Europa League), ma è tutto da vedere se dalle indagini emergeranno gli estremi per prendere questa decisione.

