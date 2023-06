Quando iniziano i saldi estivi 2023 Marche? E quanto durano? Tutte le info sugli sconti di fine stagione nella regione Marche.

A pochi giorni dai saldi Marche 2023 previsti a luglio, la giunta regionale ha individuato le date ufficiali per i saldi estate 2023. Tutti aspettano questo momento per fare acquisti a prezzi scontati, dai residenti ai turisti.

L’inizio saldi estivi rappresenta l’occasione giusta di shopping e svago in città come Ancona, Ascoli, Fermo e tutte le altre. Dal calendario degli sconti ai negozi dove trovarli, vediamo tutto quello che c’è da sapere sui saldi 2023 Marche.

Quando ci sono i saldi Marche 2023? Le date estive

La data di inizio saldi estivi 2023 nelle Marche è giovedì 6 luglio, come deciso dalla regione con DGR n.482 2023. Con lo stesso testo è stata stabilito anche quando finiscono le offerte estive: il 31 agosto 2023. Di conseguenza la durata degli sconti è pari a 8 settimane.

Queste quindi le date da segnare in agenda per approfittare dei saldi estivi 2023 nelle Marche:

6 luglio 2023: primo giorno dei saldi

31 agosto 2023: ultimo giorno ribassi.

Il calendario dei saldi estate 2023 nelle Marche

Come visto il calendario degli sconti di fine stagione in questa regione è diverso rispetto al passato. La data di inizio sconti è stata posticipata di qualche giorno, come anche nelle altre regioni del centro Italia. Per esempio i saldi estivi Lazio e Roma 2023 che non iniziano il primo sabato del mese, ma il 6 luglio.

Oltre alle date, rimangono le seguenti prescrizioni per i commercianti:

divieto di effettuare le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio del periodo estivo de saldi (articoli 49 e 51 della LR 22/2021)

la vendita deve essere presentata ai clienti con cartelli che indicano date di inizio e fine sconti

la merce deve essere esposta con il prezzo praticato prima dei ribassi e quello nuovo dopo l’applicazione dello sconto.

Dove trovare i saldi Marche 2023: outlet e negozi

Durante i 56 giorni di durata dei saldi estate 2023, nella regione Marche potete trovare quel capo di abbigliamento o quelle scarpe che state cercando in offerta. Per riuscirci ecco un elenco degli outlet village e centri commerciali più famosi presenti sul territorio regionale marchigiano, dove fare shopping:

Naturino Factury shop, a Civitanova Marche (Macerata)

Centro commerciale Conero, a Ancona

Il Castagno brand village, a Casette d’Ete (Fermo)

Il Cuore adriatico, a Civitanova Marche (Macerata)

Centro Commerciale Ascoli Piceno, a Ascoli

Centro commerciale Le Ancore, a Porto Sant’Elpidio (Fermo).

In sintesi, i saldi Marche 2023 iniziano il 6 luglio e finiscono il 31 agosto durante l’estate. Nelle 8 settimane di durata trovate sconti e promozioni oltre che nei centri commerciali fra quelli che vi abbiamo indicato e tutti gli altri, pure nei singoli negozi sparsi nelle centri cittadini. Ad esempio Zara abbigliamento e accessori di Ancona oppure Carpisa di Ascoli Piceno, per fare degli esempi.

