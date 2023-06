Saldi luglio 2023 Abruzzo. Quando iniziano e finiscono i saldi estivi a Pescara e in tutta la regione. Date, calendario e info utili per lo shopping.

I saldi estivi 2023 in Abruzzo cominciano a luglio come d’abitudine degli sconti di fine stagione e durano 60 giorni complessivi. Ma attenzione perché la giunta regionale ha scelto una data diversa come primo giorno dei saldi estivi rispetto allo scorso anno.

Ecco allora cosa c’è da sapere sugli sconti estate 2023 in Abruzzo, dalle date alle regole per i commercianti, fino ai negozi che aderiscono.

Date saldi estivi 2023 Abruzzo: inizio e fine

I saldi Abruzzo 2023 iniziano giovedì 6 luglio come stabilito dalla regione con Determinazione 21/DPH007 2023. In questa data cominceranno gli sconti e le offerte nei negozi di città come L’Aquila, Chieti, Pescara o Teramo. Quest’anno quindi si parte qualche giorno in ritardo rispetto al tradizionale primo sabato del mese di luglio, dato che capita il primo luglio, considerato appuntamento troppo anticipato dalle associazioni di categoria. L’ultimo giorno dei saldi è invece previsto per domenica 3 settembre.

Ricapitolando ecco quando cominciano e terminano i saldi estivi in Abruzzo:

6 luglio 2023 data inizio

data inizio 3 settembre 2023 data fine.

Durata e regole saldi estivi 2023 in Abruzzo

Come visto dal calendario dei saldi estate 2023 Abruzzo, dal 6 luglio al 3 settembre residenti e turisti della regione potranno approfittare degli sconti. Di fatto la durata è di 2 mesi, anche se resta a discrezione dei commercianti stabilire fino a quando mantenere le promozioni.

Ma i negozianti devono attenersi anche alle seguenti regole sul commercio previste presenti sul sito ufficiale della regione Abruzzo:

divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio ufficiale dei saldi di fine stagione

all’interno dei negozi bisogna indicare merce in saldo e i prezzi prima e dopo l’applicazione dei ribassi.

i commercianti devono comunicare l’avvio degli sconti al SUAP del comune competente, con almeno 2 giorni di anticipo.

Saldi outlet estate 2023 in Abruzzo, lista

Abbiamo visto quando ci saranno i saldi estivi 2023 in Abruzzo, ma per sfruttare gli sconti bisogna andare nei negozi fisici o negli outlet con le grandi firme della moda. In questa regione oltre ai singoli punti vendita nei centri cittadini, ci sono diversi poli commerciali dove andare per fare shopping durante i saldi.

Ecco un breve elenco dei negozi più belli in Abruzzo e dove si trovano:

Outlet Village Città Sant’Angelo (in provincia di Pescara)

Centro commerciale Iper Pescara Nord

Centro commerciale Megalò (a Chieti)

Universo centro commerciale a Silvi (Teramo)

Centro commerciale Gran Sasso (a Teramo)

Centro commerciale L’Aquilone (L’Aquila)

Ricapitolando, i saldi estivi 2023 in Abruzzo ci sono dal 6 luglio al 3 settembre 2023. In questi 2 mesi potete fare shopping a prezzi convenienti nei tanti negozi o centri commerciali fra quelli indicati e in tutti gli altri che aderiscono ai ribassi durante l’estate.

