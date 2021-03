I guadagni dei conduttori di Sanremo: Ibrahimovic e Fiorello 50mila euro a sera. Amadeus di più.

Quanto guadagna Ibrahimovic per partecipare a Sanremo 2021? E quanto guadagnano Fiorello, Amadeus, Elodie e Achille Lauro?

Il conduttore Amadeus chiaramente ha il cachet più alto, vista il suo coinvolgimento anche come direttore artistico. Gli ospiti fissi, come il calciatore svedese, hanno un compenso più basso ma comunque molto alto. Ma vediamo i numeri.

Sanremo 2021, quanto guadagnano conduttori e ospiti a serata

Le cifre dei guadagni, del cosiddetto cachet, degli ospiti e dei conduttori di Sanremo sono sempre “ufficiose”. Vengono fuori dai giornali e da indiscrezioni, ma raramente vengono smentite. In questo caso, ecco i guadagni secondo le news di questi giorni per quanto riguarda Sanremo 2021.

Compenso Ibrahimovic Sanremo

Zlatan Ibrahimovic prenderà 50mila euro a serata. Dato che sarà presente per tutte le cinque sere del Festival, significa che il suo guadagno totale sarà di 250mila euro.

Va specificato che mercoledì 3 marzo, seconda serata del festival, il calciatore dovrebbe essere in campo con il Milan: sarà dunque in video collegamento con il festival, a metà tra musica e sport.

Per quanto riguarda Fiorello stessa cifra, 50mila euro a serata.

Amadeus, conduttore e direttore artistico, dovrebbe prendere tra i 500 e i 600mila euro per tutto il festival.

Tra gli altri ospiti fissi ci sono Achille Lauro e Elodie, di cui però non conosciamo i compensi. Ipotizziamo siano però più bassi rispetto a quelli di Ibrahimovic. Per loro infatti è senza dubbio un lavoro ma anche un’occasione incredibile di esposizione mediatica in quello che è uno dei programmi televisivi più seguiti dell’anno.

Queste le cifre su compensi e guadagni, almeno stando a quello che i quotidiano hanno pubblicati in questi giorni.

Come ogni anno, e come qualsiasi cosa che riguardi il Festival di Sanremo, le cifre sui compensi scatenano polemiche, ma va anche ricordato che si tratta di una delle trasmissioni più redditizie a livello pubblicitario per la Rai.

