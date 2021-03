Sanremo 2021, numeri televoto, come funziona il voto, costi e altre info

Come funziona il voto al festival di Sanremo 2021? Ci sono due giurie, quella della Sala Stampa, e poi la Giuria Demoscopica, cioè un campione di 300 persone scelte tra appassionati o esperti di musica. Ma il terzo giudice, spesso – come sappiamo – determinante, il pubblico che può votare la canzone preferita da casa con il televoto.

Sanremo 2021: come si vota? Ecco come funziona il televoto

Se state guardando la trasmissione Amadeus spiegherà un miliardo di volte come votare, comunque ci sono due modi per votare a Sanremo:

chiamando da telefono fisso il numero 894 001 e digitando il codice del cantante che volete votare

il numero e digitando il codice del cantante che volete votare inviando un SMS al numero 475 475 1 con il codice del cantante che volete votare

Il costo è di 0,50 centesimi a voto.

Il Servizio di Televoto è offerto da RAI per i clienti degli operatori nazionali di rete fissa e mobile. Per la telefonia fissa, il servizio è raggiungibile dalle utenze fisse degli abbonati di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom e Irideos tramite chiamata telefonica. Per la telefonia mobile, il servizio è raggiungibile dalle utenze mobili di Tim, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, iliad e ho.mobile tramite SMS.

In sostanza il voto è così suddiviso:

Giuria Demoscopica 33%

Giuria della Sala Stampa 33%

Televoto 34%

C’è inoltre il voto a parte dell’Orchestra del festival, cioè degli strumenti e dei coristi.

Quando si può votare con il televoto?

Nelle prime serate il voto sarà quello della Giuria Demoscopica, della Sala Stampa e dell’Orchestra. Solo nella serata conclusiva di sabato, ovvero quella della finale, ci sarà il cosiddetto “voto popolare”, ovvero il televoto.

In quel momento tutti gli spettatori e tutte le spettatrici potranno votare le 26 canzoni in gara, e influendo – come abbiamo visto – con il 34%, la classifica può subire modifiche notevoli rispetto a quanto visto nei giorni precedenti.

Dunque il televoto da casa, tramite chiamata da rete fissa o tramite SMS da rete mobile, è determinante.

Quanto costa il televoto e come si vota, ecco il Regolamento

Quanto costa votare le canzoni nella serata finale del festival? Su questo il regolamento è chiaro:

“Per ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata) con la quale effettivamente si esprima un voto valido, all’utente verrà addebitato l’importo di Euro 0,51 IVA inclusa.

Televoto Sanremo 2021

Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà di conseguenza conteggiato.

Il Televoto mediante SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio “3”, “Wind” e “WIND TRE”), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio “CoopVoce”), iliad e ho.mobile inviando un SMS al numero 475.475.1 (quattro, sette, cinque, quattro, sette, cinque, uno) con il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto (o alternativamente utilizzando i seguenti “alias”: a titolo esemplificativo per la canzone-artista indicata con “01” anche: 1, uno, codice 1, codice1, codice 01, codice01; oppure per la canzone-artista indicata con “20” anche: venti, codice 20, codice20).

Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, all’utente verrà addebitato dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito in caso di ricaricabile) l’importo di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Poste Mobile, CoopVoce e iliad e di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone, ho.mobile e Wind Tre.

Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio.

Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente riceverà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà conteggiato.

L’utente paga soltanto i voti validi. Il Servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni”

Questo il regolamento della Rai per quanto riguarda il televoto.

