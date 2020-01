Canzoni 2020 italiane e straniere. Dua Lipa, Tiziano Ferro, Ultimo. Sono queste le canzoni più ascoltate nel mese di gennaio. Ecco la classifica

Quali sono le 10 canzoni più ascoltate in radio e su Spotify, durante questo mese in Italia? Nelle prime posizioni ci sono alcuni artisti italiani, ma in testa alla graduatoria spicca Dua Lipa, con il brano “Don’t start now”, che è già diventato un tormentone.

Attenzione però, ci sono anche delle new entry che potrebbero sparigliare le carte di qui a breve. Ecco allora quali sono le canzoni del momento in base all’unione dei dati fra le classifiche di Spotify e quelle delle radio.

Canzoni più ascoltate a gennaio 2020: TOP 10

Ecco i brani più ascoltati in Italia attualmente:

Dua Lipa – Don’t start now Tiziano Ferro – In mezzo a questo inverno Ghali feat. Salmo – Boogieman Emma – Stupida Allegria Tha Supreme – Blun7 a swishland Rocco Hunt – Stu core t’apparten Maroon 5 – Memories Eminem feat. Juice WRLD – Godzilla Ultimo – Tutto questo sei tu The Black Eyed Peas feat. J Balvin – Ritmo

La canzone top del mese è Don’t start now

La cantante britannica Dua Lipa detiene la canzone più apprezzata del momento, avendo scalato la classifica dei singoli in Italia e in Europa. Il brano “Don’t start now” in poco tempo è diventato uno di quelli impossibili da non sentire in radio, in televisione o nei locali. Per questo motivo è anche uno fra i più ascoltati anche su Spotify. Questo il suo video:

Italiani ben rappresentati nella top 10 delle canzoni più ascoltate

Anche nel mese di gennaio fra i brani più apprezzati ci sono quelli di vari cantanti italiani. A partire dal sempre presente Tiziano Ferro, con il brano “In mezzo a questo inverno”, ma anche dal duo Ghali e Salmo. Il loro brano intitolato “Boogieman” riscuote vasti consensi soprattutto su Spotify.

Rientra nella categoria artisti italiani di successo anche il produttore e rapper romano Tha Supreme, che con il suo pezzo dal nome “Blun7 a swishland” sta spopolando, specie su Spotify. Grandi apprezzamenti anche per Emma, con la sua canzone dal titolo: “Stupida allegria”.

Infine, non manca spazio per altri due artisti nostrani in graduatoria: Rocco Hunt con il brano “Stu core t’apparten” e Ultimo con la canzone dal titolo “Tutto questo sei tu”.

Presenti in graduatoria anche altri artisti stranieri, come il gruppo dei Maroon 5, con “Memories” e il Black Eyed Peas con “RITMO”. Ma soprattutto bisogna segnalare il ritorno di uno dei rapper più amati di tutti i tempi, vale a dire Eminem, che torna sulla scena musicale con il suo nuovo brano intitolato “Godzilla”.

Siamo certi che questo potrebbe essere uno dei brani candidati ad arrivare in testa agli ascolti in futuro. Tuttavia, per ora, siamo arrivati alla fine di questa nostra top 10 delle canzoni più ascoltate in radio e su Spotify del mese. Non ci resta che augurarvi un buon ascolto.

