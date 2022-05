Tormentoni estivi 2022, 5 nuove hit

Tormentoni estivi 2022. Ecco quali sono le nuove hit del momento, che ascolteremo tutta l’estate in radio, su Youtube o Spotify.

Con l’arrivo della bella stagione aumentano i probabili tormentoni estivi 2022. Ovvero quelle canzoni che ci accompagneranno per tutte l’estate in radio, ma anche sulle piattaforme musicali e perfino in discoteca. Fra queste abbiamo selezionate 5 nuove hit italiane e straniere che spopolano in questo momento. Ascoltale qui.

Vedi anche: Canzoni e tormentoni dell’estate

5 nuovi tormenti estivi 2022. Playlist

1. Elisa, Matilda De Angelis – Litoranea

Partiamo da un brano fresco dal sapore e dal sound decisamente estivo. Il titolo poi la dice lunga sull’atmosfera evocata nel testo della canzone: il mare e dintorni. Elisa collabora con il volto noto della Tv Matilde De Angelis in questo pezzo che entra in testa con una facilità disarmante. Inevitabile sia uno dei tormentoni dell’estate.

2. Sfera Ebbasta, Rvssian – Mamma Mia

Le canzoni rap non potevano mancare all’appello dei tormentoni di questa estate. Una delle più coinvolgenti del momento è quella di Sfera Ebbasta, accompagnata da Rvssian in “Mamma mia”. Rime taglienti e allusioni come sempre non mancano nel testo del brano.

3. Ghali feat. Baby Gang – Drari

Continuiamo con il rap e hip hop grazie a Ghali, un altro che di hit se ne intende. A quanto pare anche questa volta con la sua nuova canzone sembra aver fatto centro. Le visualizzazioni su Youtube in aumento sembrano dargli ragione. Anche se è ancora presto per sapere se si tratta di uno tormentoni estivi, i presupposti ci sono tutti.

4. Maneskin – Supermodel

In questa estate non poteva mancare una nuova hit dei Maneskin, orgoglio della musica italiana, ma ormai a tutti gli effetti una rock band internazionale. Non a caso anche “Supermodel” è in lingua inglese. Questo pezzo presentato durante l’Eurovision Contest 2022, sta già scalando le classifiche. Di sicuro ci terrà compagnia anche nei prossimi mesi.

5. Lady Gaga – Hold My Hand

Fra i cantanti stranieri spicca il nuovo singolo di Lady Gaga dal titolo: “Hold My Hand”. In quella che è la colonna sonora del film “Top Gun”, la cantante mostra ancora una volta le sue grandi capacità vocali. Insomma, si tratta di un successo, che inevitabilmente ascolteremo ancora per diverso tempo.

Vedi anche: Canzoni straniere del momento

Quali sono i tormentoni di quest’estate?

Quelle che abbiamo visto sono 5 nuove hit che in questo momento sono spesso presenti nelle trasmissioni radio o nelle Tv degli italiani. Come visto le prime di queste sono italiane, quelle che tipicamente ottengono successo qui da noi, specie durante la bella stagione quando prevale la voglia di leggerezza. Poi ci sono anche canzoni straniere, dai Maneskin che pur essendo italiani ormai ci hanno preso gusto a fare canzoni in inglese, fino a Lady Gaga.

Ma per fare un bilancio su quali siano i veri tormentoni dell’estate 2022 è ancora presto. Di sicuro le canzoni che stanno uscendo ora hanno molte possibilità di restare per parecchio tempo in vetta alle classifiche. Tuttavia a giugno, luglio e agosto non mancheranno nuovi successi in grado di animare le nostre giornate estive o di farci ballare sotto le stelle.

Vedi anche: