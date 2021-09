Contributi regione Emilia Romagna per imprese e professionisti. Domande online

Contributi alle imprese Emilia Romagna 2021. Come richiedere finanziamenti fino a 20.000 euro per giovani e innovazione. Bando Incredibol.

Contributi a fondo perduto per incentivare lo sviluppo delle imprese e delle professioni. E’ quanto prevede il bando Incredibol 2021, finanziato dalla regione Emilia Romagna e coordinata dal comune di Bologna.

Vediamo quindi chi sono i beneficiari dell’iniziativa, quali sono gli importi, come e quando fare domanda di adesione.

Regione Emilia contributi alle imprese, destinatari

In base a quanto previsto da questo bando, gli incentivi sono rivolti a imprese e professionisti che:

hanno sede operativa e svolgono la loro attività prevalentemente in Emilia, alla data del 1°giugno 2021.

Presentano progetti innovativi in settori creativi (editoria, arte, spettacolo, artigianato artistico, tv, design, cinema e altri).

Possiedono requisiti specifici di una delle due categorie di appartenenza previste.

Contributi bando Incredibol 2021 importi

L’avviso pubblico prevede 200.000 euro di contributi totali, suddivisi in due sezioni diverse a cui destinare le risorse:

1- Startup, vale a dire i giovani creativi professionisti con meno di 40 anni. Oppure imprese, con età media dei soci inferiore alla stessa soglia di età. Tali attività devono avere un’idea imprenditoriale già avviata da non oltre 4 anni. In questo caso son previsti 10 incentivi da 10.000 euro.

2- Innovazione, dedicato a imprese (indipendentemente dalla forma giuridica) e professionisti che vogliono sviluppare progetti innovativi. Ciò vale anche per quelli realizzati con realtà non appartenenti al settore creativo. La sezione prevede 5 contributi da 20.000 euro.

Le risorse verranno assegnate al termine della scadenza delle domande e dopo una valutazione dei progetti, effettuata da un’apposita commissione. I vincitori verranno inseriti un’apposita graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Contributo fondo perduto Emilia come fare domanda

Le istanze per questi incentivi potranno essere presentate esclusivamente online, compilando solo la sezione a cui si riferiscono. L’operazione potrà essere completate fino alle ore 13:00 del 28 settembre 2021. Sarà necessario utilizzare le proprie credenziali Spid per accedere alla piattaforma.

Sono ammesse alla rendicontazione tutte le spese relative al progetto. Ma solo se sostenute nel periodo compreso fra il primo gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Per approfondire ogni altro aspetto, come ad esempio le spese ammesse e i casi di esclusione, vi consigliamo di leggere il bando in formato pdf da scaricare qui allegato.

BANDO INCREDIBOL 2021 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EMILIA

Queste in sostanza le informazioni sul bando finanziato dalla regione Emilia-Romagna per imprese e professionisti. Come visto le risorse riguardano il settore della creatività e si rivolgono a giovani e progetti innovativi. Per accedere bisogna presentare un’idea imprenditoriale e un’apposita domanda online.

