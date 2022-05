Fondo imprese femminili Invitalia 2022. Nuove domande

Fondo imprese femminili 2022 Invitalia. Seconda tranche di domande per le imprenditrici donne. Quando e come richiedere il fondo perduto per l’imprenditoria femminile.

Fondo imprese femminili 2022. In arrivo la seconda parte delle domande da presentare sul sito di Invitalia per le attività guidate da donne e già avviate da almeno 12 mesi. Si tratta della procedura che consente di ricevere contributi a fondo perduto o finanziamenti a tassi agevolati, mediante i fondi erogati dal Mise all’interno del fondo impresa donne. Una vera occasione quindi per le aziende che hanno i requisiti previsti dalla legge di bilancio.

Concentriamoci allora su come accedere a fondo impresa femminile tramite le nuove richieste, chi lo finanzia e quando apre la nuova tranche di aiuti.

Quando esce il bando imprenditoria femminile 2022?

La prima tranche di richieste per i finanziamenti all’imprenditoria femminile si è esaurita nel mese di maggio 2022. Ma ora parte il secondo sportello, come previsto dal bando nazionale presente sul sito del Mise. Per effetto di questo è possibile inviare le nuove domande dal 7 giugno 2022, sul portale di Invitalia. Tuttavia è già possibile da ora precompilare le istanze e inserire tutti i dati richiesti dalla procedura online sul sito www.invitalia.it.

Quindi, se siete interessati a richiedere il contributo a fondo perduto, il consiglio è quello di preparare appena possibile l’istanza, così da farvi trovare pronti nel momento in cui sarà di nuovo aperta la procedura di invio. Senza dimenticare di avere a portata di mano le credenziali Spid, Cie o Cns per completare le procedure telematica.

Cosa finanzia il Fondo impresa femminile

Il fondo impresa donne, finanziato con 146,8 milioni di euro totali (di cui 121,2 milioni dal PNRR) permette di ricevere contributi a fondo perduto o finanziamenti a tasso zero. Queste risorse coprono l’80% delle spese ammissibili fino a determinate soglie.

Ma il fondo finanzia solo le seguenti tipologie di progetti:

fino ad un massimo di 400.000 euro di spesa ammissibile

realizzati entro 24 mesi dalla presentazione

per attività che rientrano in determinati settori (dall’industria all’artigianato fino a commercio e turismo).

Fondo impresa donna 2022 requisiti

Per accedere a questa nuova tranche di incentivi le aziende, oltre che presentare progetti validi, devono essere costituite da 12 mesi o più, rispetto alla data di invio della richiesta, da autonome o professioniste in possesso di partita iva.

Inoltre le imprese devono avere una delle seguenti caratteristiche:

costituite in forma di società cooperativa o di persone con donne socie almeno al 60%

essere individuali con titolare donna o lavoratrice autonoma

essere società di capitali partecipate almeno per i 2/3 da donne.

Queste in sintesi le novità previste per presentare la nuova domanda per il fondo imprese femminili 2022 su Invitalia. Per dirla in breve ci sono ancora parecchie risorse a disposizione delle donne imprenditrici con progetti validi, molti dei quali provengono dal PNRR. Dal 7 giungo si potranno inviare le nuove istanze, già però precompilabili online, a patto che l’azienda richiedente rispetti i requisiti previsti dal Mise.

