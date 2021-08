Frasi di compleanno romantiche: le 100 più belle

Frasi belle e originali per augurare buon compleanno al nostro lui o alla nostra lei in modo romantico. Tante citazioni, battute e aforismi per auguri indimenticabili e pieni d’amore.

Ecco tantissime frasi romantiche per augurare buon compleanno al nostro compagno o alla nostra compagna. Il compleanno della persona che amiamo non può certo passare senza che le dedichiamo un pensiero, e allora ecco le più belle frasi romantiche tratte da autori famosi ma anche da film e canzoni. Frasi profonde, dolci, tenere e appassionate per fare gli auguri alla nostra dolce metà, perfette da condividere su Facebook e Whatsapp.

Frasi di compleanno romantiche e originali

Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. (Albert Camus)

Non esiste rimedio all’amore se non amare di più. (Henry David Thoreau)

Se il tempo che hai vissuto fosse direttamente proporzionale al mio amore per te, oggi compiresti centomila anni!

(Emma Goldman)

Se avessi un fiore per ogni volta che ti penso, potrei camminare nel mio giardino per sempre.

(Alfred Tennyson)

Il compleanno è solo un giorno in più di tutti i giorni che verranno, ma diventa un ricordo speciale se trascorso con chi si ama. Ciò che rende speciale un compleanno non è la data in se’, ma l’amore che si è seminato negli anni, raccolto attraverso le attenzioni e sorrisi di chi ci sta accanto. (Stephen Littleword)

Frasi di compleanno romantiche per lui

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

(Emily Brontë)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.

(Frida Kahlo)

Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te.

(Elizabeth Barrett Browning)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te.

(Herman Hesse)

Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa.

(Charlotte Brontë)

Frasi di compleanno romantiche per lei

C’è tutta una vita in un’ora d’amore.

(Honoré de Balzac)

Ti amo con un amore che è più dell’amore.

(Edgar Allan Poe)

È a partire da te che ho detto sì al mondo.

(Paul Éluard)

Si è sempre vicini

quando si ama.

La distanza separa

i corpi, non le anime.

(George L. Edwards)

Non conosco altra ragione di amarti che amarti.

(Fernando Pessoa)

Frasi di compleanno romantiche tratte da film

Dicono che quando incontri l’amore della tua vita, il tempo si ferma, ed è vero.

(Big Fish)

Vorrei quasi che fossimo farfalle e vivessimo tre soli giorni d’estate. Tre giorni così, con te, sarebbero più colmi di delizie di quante ne potrebbero contenere cinquant’anni di vita ordinaria.

(Bright Star)

Preferirei dividere una sola vita con te che affrontare tutte le ere di questo mondo da sola.

(Il Signore degli Anelli)

L’amore più bello è quello che risveglia l’anima e che ci fa desiderare di arrivare più in alto, è quello che incendia il nostro cuore e che porta la pace nella nostra mente.

(Le Pagine della nostra vita)

Amore è… è un termine troppo debole per… Ecco, io ti “straamo”, ti “adamo”, ti “abramo”! No, è un termine troppo debole, io dovrò inventare…

(Io e Annie)

Il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e il più bello di tutti.

(Mulan)

Senza emozioni il tempo è solo un orologio che fa tic-tac… (Equilibrium)

Mi fai venire voglia di essere un uomo migliore.

(Qualcosa è cambiato)

È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

(A Beautiful Mind)

Frasi di compleanno romantiche tratte da canzoni

Buon compleanno, bellissimo amore

Riuscissi soltanto a spiegarlo a parole

Il tanto che danno le singole ore

D’estate passate con te

(Max Gazzè – Buon Compleanno)

Ti avrò fra le mie mani

e sarai qui anche domani

negli spazi senza fine

finché il mondo girerà

(Arisa – La cosa più importante)

Buon compleanno, bambina

Oggi tu sei la regina

Regina di nessun re

La più importante che c’è.

(Edoardo Bennato – Buon compleanno bambina)

Amami ancora

fallo dolcemente

Un anno un mese un’ora

perdutamente

(CCCP – Amandoti)

Supererò le correnti gravitazionali

lo spazio e la luce per non farti invecchiare.

E guarirai da tutte le malattie

perché sei un essere speciale

ed io avrò cura di te.

(Franco Battiato – La cura)

Ma l’amore ci dilata sciogliendo i nostri cuori,

trasforma i nostri giorni in una pioggia di colori.

(Negrita – Il gioco)

A te che sei la miglior cosa

Che mi sia successa

A te che cambi tutti i giorni

E resti sempre la stessa

A te che sei

Semplicemente sei

(Jovanotti – A te)

Altre frasi belle per dire “buon compleanno amore mio”

Tu sei un bel pensiero, la cosa più sublime che possa essere stretta da una mano. Tu sei una canzone ricorrente nei miei sogni.

(Khalil Gibran)

Il mio amore ha due vite per amarti.

Per questo t’amo quando non t’amo

e per questo t’amo quando t’amo.

(Pablo Neruda)

Ci terremo semplicemente per mano e andremo con passo leggero, dicendo cose insensate, stupide e care.

(Dino Buzzati)

Le rughe non sono che dei sorrisi largamente incisi.

(Jules Renard)

Un tuo sguardo, una tua sola parola, mi dice più di tutta la saggezza di questo mondo.

(Johann Wolfgang von Goethe)

L’amore non deve implorare e nemmeno pretendere. L’amore deve avere la forza di diventare certezza dentro di sé. Allora non è più trascinato, ma trascina.

(Herman Hesse)

Amo come l’amore ama. | Non conosco altra ragione di amarti che amarti. | Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, | se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

(Fernando Pessoa)

Il tempo è un’emozione, ed è una grandezza bidimensionale, nel senso che lo puoi vivere in due dimensioni diverse: in lunghezza e in larghezza. Se lo vivete in lunghezza, in modo monotono, sempre uguale, dopo sessant’anni, voi avete sessant’anni. Se invece lo vivi in larghezza, con alti e bassi, innamorandoti, magari facendo pure qualche sciocchezza, allora dopo sessant’anni avrai solo trent’anni. Il guaio è che gli uomini studiano come allungare la vita, quando invece bisognerebbe allargarla… (32 dicembre)

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l’ultimo. L’unico.

(Pablo Neruda)

L’affetto è un fuoco che può essere alimentato giorno per giorno e tanto più caricato quanto più gli anni dell’inverno si avvicinano.

(Jerome K. Jerome)

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.

(William Shakespeare)

Tutto, tutto ciò che so, lo so solo perché amo.

(Lev Tolstoj)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.

(Antoine de Saint-Exupery)

Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.

(Jorge Luis Borges)

Io ti amo, tu mi ami, questo è ciò che vuole il mio cuore; tu mi ami, io ti amo, questa è la vera felicità.

(Marie-Jeanne Roland de la Platière)

Non so dove vada la mia strada, ma cammino meglio quando la mia mano stringe la tua.

(Alfred de Musset)

Tante frasi romantiche per dire buon compleanno al nostro amore

E queste erano le frasi e citazioni d’amore che abbiamo scelto per fare gli auguri di compleanno al nostro lui o alla nostra lei. Speriamo che tra queste frasi ne abbiate trovata qualcuna adatta per essere dedicata alla persona che amate nel giorno del suo compleanno.

Sono tutte frasi romantiche e dolci per dire “ti amo” al nostro compagno o compagna e fare gli auguri di compleanno alla persona che amiamo con un pensiero speciale.

Le frasi romantiche che abbiamo scelto sono tutte tratte da autori famosi, da poesie, da canzoni e film, e tutte si prestano bene per essere dedicate a chi amiamo. Perché l’amore, anche dopo tanti anni passati insieme, non va mai dato per scontato, ma va anzi rinnovato e ricordato ogni giorno come se fosse il primo.

