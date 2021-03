Frasi belle per augurare buon compleanno a un’amica a cui vogliamo bene, citazioni originali, battute e aforismi, con immagini da condividere.

Cosa scrivere a un’amica per il suo compleanno? Se state cercando frasi belle per fare gli auguri di compleanno alla vostra migliore amica siete nel posto giusto. Abbiamo scelto per voi tante frasi belle, divertenti, profonde, dolci o scherzose per fare gli auguri a distanza ad un’amica in modo originale, con immagini da condividere su Whatsapp o su Facebook.

Frasi compleanno amica divertenti e originali

Amici si nasce, non si diventa.

(Henry Adams)

Il tempo è il vero tiranno dei mortali

(William Shakespeare)

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l’ultimo. L’unico.

(Pablo Neruda)

Se è vero che il tempo è denaro, con tutto quello che hai alle tue spalle dovresti essere miliardaria!

(Caroline Rémy)

Le rughe non sono che dei sorrisi largamente incisi.

(Jules Renard)

Se la giovinezza fosse eterna, non la si apprezzerebbe così tanto.

(Sof’ja Tolstaja)

L’età non è importante, a meno che tu non sia un formaggio.

(Billie Burke)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa.

(Emily Brontë)

Non importa il numero di anni che hai alle spalle, ma quello che hai imparato e come impiegherai i prossimi. Ti auguro un futuro radioso!

(Janet Biehl)

La gioventù non è una stagione della vita, è uno stato mentale.

(Mateo Alemán)

Oggi sei un po’ più vecchia di ieri, ma che importa? Saremo sempre amiche, anche a novant’anni!

(Charlotte Wilson)

Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a ventidue anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno.

(Mary Schmich)

Un giornale di vent’anni fa è vecchissimo, un abito di trent’anni anni fa è da buttare, una scarpa di quarant’anni fa è da museo, tu invece non passi mai di moda e sei sempre fresca come un fiore appena sbocciato.

(He Zhen)

Dovremmo tutti iniziare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, e lo sono anche i rimpianti.

(Marilyn Monroe)

Le amiche migliori sono sorelle che ti scegli da sola.

(Eustache Deschamps)

La gioventù è una malattia dalla quale si guarisce presto!

(Nuto Revelli)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni.

(Eleanor Roosevelt)

Gioventù! Ecco che ci vuole, gioventù. Frequenta chi ce l’ha e un po’ ti resta addosso. (Dal film Gigi)

Quelli che dicono che le donne devono restare sempre giovani non hanno capito niente. Ogni anno che passa sei più vecchia, più saggia e più bella!

(Vera Zasulič)

Trovo che dare importanza al numero esatto di anni che abbiamo trascorso su questa terra sia abbastanza sciocco. Il tempo non è mai assoluto, dipende da come lo viviamo. (Katharine Hepburn)

1) Eliminare i sensi di colpa; 2) non fare della sofferenza un culto; 3) vivere nel presente (o almeno nell’immediato futuro); 4) fare sempre le cose di cui si ha più paura (il coraggio s’impara a gustare col tempo); 5) fidarsi della gioia; 6) se il malocchio ti fissa, guardare da un’altra parte, 7) prepararsi ad avere 87 anni.

(Erica Jong, Come salvarsi la vita)

Se il tempo che hai vissuto fosse direttamente proporzionale al bene che ti voglio, oggi compiresti centomila anni!

(Emma Goldman)

La giovinezza non sta nel mutare idee e passioni ogni giorno, ma nel provare ogni giorno le proprie idee e passioni contro la realtà, per vedere se tagliano.

(Ugo Ojetti)

Io attendo con impazienza le rughe, la vecchiaia: le rughe mi toglieranno questo volto di bambola, e la gente mi prenderà più sul serio, potrò interpretare ruoli più intelligenti.

(Virna Lisi)

Molte persone entreranno e usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore (Eleanor Roosevelt)

Non vedo l’ora che mi escano un po’ di rughe, perché la faccia che hai a quarant’anni, cinematograficamente, è infinitamente più forte.

(Vittoria Puccini)

La giovinezza si prende a noleggio: oggi ce l’hai, domani ti tocca restituirla.

(Karl Lagerfeld)

L’ideale dell’amicizia è di sentirsi una e rimanere due.

(Sof’ja Petrovna Sojmonova)

Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane.

(Italo Calvino)

L’amicizia femminile è un salto verso il cerchio della sorellanza, e questo cerchio può generare una forza molto potente.

(Jane Fonda)

L’affetto è un fuoco che può essere alimentato giorno per giorno e tanto più caricato quanto più gli anni dell’inverno si avvicinano.

(Jerome K. Jerome)

Dopo tutto, una gioventù bisogna averla: poco importa l’età in cui si decide di essere giovani.

(Henri Duvernois)

Non preoccuparti del futuro. Oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing-gum per risolvere un’equazione algebrica.

(Mary Schmich)

I giovani sono soliti pensare di essere abbastanza saggi così come gli ubriachi pensano di essere abbastanza sobri.

(Philip Stanhope)

L’eleganza è l’unica bellezza che non svanisce mai.

(Audrey Hepburn)

La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza non diventerà mai vecchio.

(Franz Kafka)

Altre frasi per fare gli auguri di compleanno ad una amica

Il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e il più bello di tutti.

(Mulan)

Una donna dovrebbe essere due cose: chi e cosa vuole.

(Coco Chanel)

Viva la gioventù, che fortunatamente passa, senza troppi problemi.

(Franco Battiato)

Mai piegare la testa. Tienila sempre alta. Guarda il mondo dritto in faccia.

(Helen Keller)

Invecchiare è un processo inevitabile, non lo è sentirsi vecchi.

(Kabir Bedi)

Per avere degli occhi belli, cerca la bontà negli altri; per delle labbra belle, pronuncia solo parole gentili; per una figura snella, dividi il tuo cibo con le persone affamate; per dei capelli belli lascia che un bambino vi passi le sue dita una volta al giorno; e per l’atteggiamento, cammina con la consapevolezza che non sei mai sola.

(Audrey Hepburn)

La giovinezza è un club da cui tutti saranno espulsi un giorno o l’altro.

(Karl Lagerfeld)

La vecchiaia è quando si comincia a dire: «Non mi sono mai sentito così giovane».

(Jules Renard)

Tante frasi per dire buon compleanno alla nostra migliore amica

E queste erano le frasi e citazioni che abbiamo scelto per fare gli auguri di compleanno ad un’amica. Se vi domandavate “Cosa si può scrivere ad un’amica per il suo compleanno?” speriamo che tra queste frasi e immagini ne abbiate trovata qualcuna giusta per voi e per la vostra amica.

L’importanza dell’amicizia, e in modo particolare l’importanza dell’amicizia tra donne, è chiara a chiunque abbia un’amica. Tra due donne che si vogliono davvero bene si instaura un legame di sorellanza difficile da sciogliere, e il tempo che passa non fa che rendere l’amicizia sempre più forte.

Così augurare buon compleanno a un’amica a cui teniamo è sempre bello, anche (o forse dovremmo dire soprattutto) quando gli anni sono ormai tanti.

