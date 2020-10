Reddito di cittadinanza ultime novità oggi. Dati inps, rinnovo rdc e possibili modifiche nel 2021.

Reddito di cittadinanza, una misura che continua a far discutere, ma che rappresenta un sostegno importante per molte famiglie italiane. In alcune regioni sono tanti i beneficiari, ma adesso il numero è in crescita in tutta Italia dopo le conseguenze causate dal covid.

Inoltre chi ne ha già usufruito per 18 mesi, deve rinnovare la domanda. Ecco allora quali sono le ultime notizie e i dati forniti dall’inps, che fanno il punto della situazione sul rdc.

Redditi di cittadinanza inps Campania e Italia

Come rivelano i dati dell’osservatorio inps sul rdc, attualmente nella sola provincia di Napoli ci sono oltre 166.000 famiglie che percepiscono il sussidio. Numeri superiori addirittura a quelli dell’intera Lombardia (112.939) e del Veneto (36.820).

Nella regione Campania il totale delle famiglie con il reddito di cittadinanza è di 269.000 (con oltre 741.000 persone coinvolte). In Italia i nuclei familiari che hanno usufruito del sussidio a settembre sono 1,3 milioni (con 3 milioni di persone coinvolte). In altre parole oltre il 20% dei beneficiari italiani del rdc risiede in Campania.

Insomma, si evidenzia una grande differenza territoriale per questo sussidio e in Campania ci sono molte più persone che attendono mensilmente il pagamento del rdc. Negli ultimi mesi però ci sono richieste in aumento anche nel resto d’Italia.

Rinnovo domanda reddito di cittadinanza

Ricordiamo che nel mese di settembre il sussidio è scaduto per 376.000 nuclei familiari, come riporta l’inps. Questo significa che tali beneficiari avevano già ricevuto il sussidio economico per 18 mesi.

Essi non riceveranno pagamenti nel mese di ottobre e dovranno presentare una nuova domanda per tornare a percepire il beneficio nel mese successivo.

Il rinnovo della richiesta può avvenire sul sito dell’inps o tramite il reddito di cittadinanza sito ufficiale. Di certo però la possibilità di fruire nuovamente dell’aito economico non deve diventare un freno alla creazione di nuovi posti di lavoro. Anche per questo di recente il premier Conte ha annunciato l’arrivo di modifiche al sussidio, in relazione al ricollocamento dei beneficiari.

E’ tutto per quanto riguarda le ultime notizie sul reddito di cittadinanza. I dati forniti dall’inps forniscono un quadro delineato sul sussidio, che probabilmente sarà modificato dal governo nel 2021.

