Decreto emergenza aiuti famiglie imprese, dal nuovo bonus baby sitter,allo stop delle cartelle esattoriali, agli 800 euro, fino al reddito d’emergenza, ma non solo. Ecco cosa vuole fare il Governo Conte per aiutare gli italiani.

Il nuovo decreto emergenza coronavirus che segue la fase 2, comprende una serie di misure a sostegno di famiglie e imprese. In alcuni casi si tratta di proroghe come il bonus baby sitter e i famosi 600 euro per autonomi e partite Iva che diventeranno un bonus da 800 euro per due mesi.

Fra le novità resta l’incognita del Rem o reddito d’emergenza di circa 400 o 500 euro da erogare per qualche mese e destinato a famiglie bisognose e in maggiore difficoltà a causa del coronavirus.

Fra gli altri sussidi c'è anche il rifinanziamento della cassa integrazione, ma non è tutto.





Nuovo decreto emergenza coronavirus aprile 2020

Nella bozza del nuovo Dpcm relativo alla maxi manovra per sostenere l’economia italiana è compreso anche lo stop fino a settembre delle cartelle esattoriali o pignoramenti derivanti da debiti con il fisco. Si tratta di fatto dell’allungamento della misura del precedente decreto ora valida fino al 31 di maggio.

Quindi chi ha attualmente debiti con il fisco può tirare un sospiro di sollievo fino a settembre. Tuttavia questo non significa che se la misura viene approvata il debito tributario verrà cancellato.

Come abbiamo già detto il bonus da 600 euro per gli autonomi sarà aumentato a 800 euro e verrà erogato per duer mese. A tal proposito segnaliamo che i 600 euro di marzo ad oggi non sono arrivati a tutti gli aventi diritto. Sempre tra gli aiuti è compreso un bous per colf e badanti.

Bonus 500 euro vacanze a chi spetta

Per rilanciare il turismo in Italia, settore in crisi come tanti altri, il governo ha previsto un bonus da 500 euro da spendere per fare le vacanze in Italia. Questo bonus però non è destinato a tutti, ma solo alle famiglie più bisognose. Pertanto conviene attendere il decreto ufficiale per vedere a chi spetta veramente.

Queste per ora le ultime news sul decreto emergenza aprile 2020, in attesa di sapere quanto parla Conte per illustrare la fase 2 del 4 maggio e per spiegare agli italiani senza lavoro a causa del Covid -19 quali sono gli aiuti economici del governo.

