Pagamenti Bonus Renzi, reddito di cittadinanza e bonus asilo nido. Ecco date e calendario dei pagamenti di maggio 2020

Il calendario dei pagamenti previsti dall’Inps a maggio 2020 è fitto e riguarda molte indennità o sussidi concessi dallo stato. Ci riferiamo in particolare al bonus Renzi naspi, al reddito di cittadinanza e al bonus asilo nido, di cui molti italiani attendono l’accredito.

Ognuno di essi presenta date di pagamento diverse, in base alla presentazione della domanda e allo strumento a cui ci si riferisce. Per questo vediamo caso per caso quando è previsto il pagamenti inps per il mese di maggio.

Pagamenti bonus Renzi naspi maggio 2020



Per quanto riguarda il bonus Renzi, ossia gli 80 euro aggiuntivi presenti in busta paga o nel trattamento naspi di chi lo percepisce, ci sono due calendari possibili.

Il primo riguarda i lavoratori dipendenti e in questo caso il bonus sarà presente all’interno della retribuzione mensile. Quindi non esiste una data uguale per tutti, ma l’incentivo si riceverà il giorno prestabilito per l’accredito dello stipendio.

Mentre per i disoccupati beneficiari del trattamento naspi, il pagamento del bonus Renzi viene erogato direttamente dall’Inps. La data di questa tipologia di pagamento varia ogni mese ed è diversa da persona a persona. Non esiste dunque un calendario ufficiale, ma tale somma viene comunque pagata entro la fine del mese, quindi entro il 31 maggio.

Per avere maggiori certezze sulla data del pagamento, potrete monitorare il giorno di accredito accedendo alla vostra pagina inps. Una volta fatto recatevi nella sezione fascicolo previdenziale prima e bonus Renzi poi.

Date pagamento reddito di cittadinanza maggio 2020

I pagamenti del reddito di cittadinanza vengono effettuati dall’Inps tramite una ricarica sulla card, a chi ne ha fatto domanda e possiede i requisiti necessari.

Per quanto riguarda l’erogazione del RDC nel mese di maggio 2020, come per ogni mese non c’è una data prestabilita, ma un intervallo di giorni entro cui avviene il pagamento. Di solito l’accredito avviene fra il 24 e il 27 del mese o in caso di ritardo entro la sua fine, come riporta l’account Facebook di Inps per la famiglia.

Da queste informazioni possiamo ricavare il calendario del pagamenti relativo a maggio, che dovrebbe avvenire fra il 24 e il 31 del mese.

Infine, vi segnaliamo che chi ha presentato la domanda per accedere al RDC nel mese di aprile, molto probabilmente non riceverà il sussidio a maggio, ma a partire da giugno 2020. Questo a causa dei tempi di lavorazione della domanda.

Calendario pagamento bonus asilo nido maggio

Eccoci, infine, al bonus asilo nido, ossia l’incentivo corrisposto dall’Inps in base all’Isee, a quelle famiglie con un figlio che frequenta il nido. Tale pagamento viene erogato mensilmente al genitore che ne ha fatto richiesta, ma anche in questo caso non esiste un calendario uguale per tutti.

Il pagamento di maggio avverrà entro la fine del mese, ma per controllare la data esatta vi consigliamo di accedere al sito www.inps.it. In particolare una volta immesse le credenziali vi basterà entrare nella sezione prestazioni – pagamenti, per vedere la data del erogazione di maggio del bonus nido.

Vi ricordiamo che quella erogata a maggio rappresenta solo una delle 11 mensilità. Inoltre, chi ha appena fatto richiesta inizierà a ricevere i soldi dell’incentivo circa 50 giorni dopo l’approvazione della richiesta, salvo ritardi.

Ora è proprio tutto per quanto riguarda il calendario dei pagamenti inps di maggio 2020 del bonus Renzi naspi, del reddito di cittadinanza e del bonus asilo nido. Non dimenticate che ognuna di queste indennità può essere ricevuta solo da chi è in possesso dei rispettivi requisiti, che una volta decaduti non danno più diritto a ricevere il relativo trattamento.

