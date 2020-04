Le nuove regole del 4 maggio, le attività che riapriranno, spostamenti, auto certificazioni e uscite over 60. Ecco cosa prevede la fase 2 del coronavirus secondo la bozza del piano Conte

Cosa accadrà veramente il 4 maggio? Gli Over 60 possono uscire, ci si potrà spostare nello stesso comune o da una regione all’altra, si potrà andare al mare, quali sono i negozi che riapriranno e i bambini possono andare al parco? Queste sono solo alcune domande che gli italiani bombardati da ultime news sul Covid – 19 vogliono sapere.

Proviamo a spiegarvelo in modo semplice con domande e risposte e con l’aiuto della bozza del decreto nel video di SkyTG24 che spiega il esattamente cosa si può fare veramente dal 4 maggio e cosa prevede la fase 2 secondo il piano di del Governo Conte preparato da Colao.





Cosa prevede veramente la fase 2 e quando Conte farà il discorso

La fase due non è un “Tutti liberi” Come spiegato dal governo Conte, è una fase transitoria di convivenza con il coronavirus che prevede quattro date di riaperture e una nuova autocertificazione. Per il resto apriranno le imprese e a seguire le altre attività. Tutto questo però è subordinato comunque ai contagi, qualora infatti questi dovessero risalire ci potrebbe essere una nuova quarantena in Tutta Italia o parziale, che significa zone rosse.

Questo è previsto nella bozza della fase 2 preparata da Colao per il governo Conte che dovreppe parlare si spera entro questo fine settimana o entro il lunedì o martedì al massimo per presentare il nuovo Dpcm agli italiani in quarantena.

Gli Over 60 possono uscire dal 4 maggio?

Inizialmente indiscrezioni di stampa hanno scatenato un putiferio sui sessantenni che secondo Colau sarebbero dovuti restare a casa, ma il Governo ha di fatto tolto una misura che sarebbe stata impopolare e ingiusta. Quindi si i 60enni potranno uscire, ma forse ci saranno regole e orari per gli over 70/80.

Nuova autocertificazione dal 4 maggio

Secondo Ansa e altri fonti di stampa l’autocertificazione potrebbe essere necessaria solo per gli spostamenti all’interno dei confini della stessa regione. Quindi inizialmente ci si potrà muovere solo da un comune all’altro.

Apertura negozi 11 maggio

L’apertura dei negozi di abbigliamento calzature e altri generi di commercio al dettaglio è prevista per il giorno 11 maggio. Inizialmente si è parlato di date diverse ovvero dal giorno 11 al 18 maggio. Vedremo cosa dirà Conte quando presenterà il piano della fase 2

Apertura centri commerciali Fase 2

Per quanto riguarda i centri commerciali invece non c’è ancora una data di riapertura. Si tratta di luoghi spesso chiusi che causano assembramenti pertanto considerati ad alto rischio. Non ci sono neanche indicazioni per quanto riguarda le date delle aperture degli outlet

Apertura barbieri parrucchieri e centri estetici

Queste sono attività considerate ad alto rischio. Tuttavia con le nuove regole e i limiti imposti dal governo si potrà tornare dal parrucchiere o dal barbiere a maggio. Le date previste sono quelle del giorno 11 0 18 maggio.

Spostamenti da una regione all’altra

Secondo alcune indiscrezioni di stampa dal 18 maggio ci si potrà spostare da una regione all’altra con la nuova autocertificazione. Questo non è ancora ufficiale pertanto bisogna ancora vedere nel nuovo decreto quali saranno le limitazioni sugli spostamenti dovute al coronavirus.

Sport solo all’aria aperta

Dopo il 4 maggio si potrà tornare a correre anche allontannandosi da casa, e fare sport ma mantenendo sempre le distanze di sicurezza di almeno due metri. Saranno vietati invece tutti gli altri sport di squadra, ad esempio il calcetto o il basket, così come in spiaggia non sarà possibile giocare a beach volley.

Parchi e passeggiate

Le passeggiate nella fase 2 non saranno come prima, però ci si potrà allontanare dalla propria abitazione.Per quanto riguarda i bambini probabilmente verranno individuate delle aree dove i più piccoli possono giocare e dove i genitori possono portare i figli.

Questo per ora è cosa accadrà il 4 maggio e dopo secondo la bozza del nuovo decreto apertura attività e inizio fase 2. Aggiorneremo coststemente l’articolo per darvi tutte le ultime news in diretta sul coronavirus.

Mascherine si o mascherine no?

Portare le mascherine anche all’aria aperta in alcune regioni come la Lombardia è obbligatorio, però c’è un problema le mascherine in Italia non è facile trovarle e costano. Sul lavoro saranno obbligatorie, per andare al supermercato e nei negozi anche. Tuttavia il governo non ha ancora deciso cosa fare in quanto le mascherine in Italia non bastano per tutti.

