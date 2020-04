Come e quando posso rientrare nel mio domicilio o nella mia residenza. Domande e risposte degli italiani in quarantena fino a maggio

Posso rientrare nel mio domicilio? E nella mia residenza? Sono le domande che più frequentemente si pongono gli italiani in questo periodo. Questo perchè molti si sono trovati in un luogo diverso rispetto al proprio domicilio o alla propria residenza, quando sono scattate le restrizioni alla circolazione delle persone, imposte per decreto dal premier Conte.

Cerchiamo allora di fare chiarezza su questo argomento, perché ancora fonte di dubbi, ricordandovi che domicilio e residenza di un cittadino non sempre coincidono.

Posso tornare nel mio domicilio?

Per rispondere a tale quesito vi riportiamo quanto scritto dal governo italiano e dalla presidenza del consiglio dei ministri, sul sito governo.it. In particolar modo nella sezione faq relativa al decreto io resto a casa, viene specificato che non è possibile, per chi si trova fuori dal proprio domicilio, farvi rientro.

Tuttavia esiste la seguente eccezione: “a meno che il rientro non sia un’assoluta urgenza o non sia motivato da ragioni di lavoro o di salute”. Per assoluta urgenza si intende chi non ha un’abitazione nel comune in cui si trovava temporaneamente, ad esempio per motivi di lavoro, il 22 marzo.

Tale data si riferisce al giorno del varo del DPCM che ha introdotto ulteriori misure restrittive per contenere la diffusione del covid-19, applicato sull’intero territorio nazionale. Esso ha vietato lo spostamento delle persone fisiche in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovava in quel momento.

Inoltre viene specificato che: “Non è consentito alcuno spostamento dei lavoratori nelle attività temporaneamente sospese o di chi attualmente è in lavoro agile”. In altre parole chi non lavora o lo fa in smartworking dalla propria residenza, non può rientrare nel proprio domicilio.

Quindi, per tornare alla domanda iniziale, possiamo dire che fino a quando tali misure verranno prorogate (al momento lo sono state fino al 3 maggio) non sarà possibile rientrare nel proprio domicilio, salvo per le eccezioni prima citate e con autocertificazione.

Posso rientrare nel luogo di residenza?

Come detto spesso residenza e domicilio di una persona non coincidono, ma anche nel caso di chi si trovi attualmente al di fuori della propria residenza, vale quanto detto per il domicilio. Lo si evince sempre leggendo le spiegazioni fornite sul sito del governo italiano, che pone le stesse condizioni sia per il rientro nel proprio domicilio, che nella residenza.

Non potrà dunque rientrare nel luogo di residenza chi al 22 marzo si trovava in un altro comune. Fatte salve le ragioni di lavoro, salute o di assoluta urgenza di cui sopra.

Ma per chiarire meglio facciamo un esempio pratico. Se un cittadino italiano al 22 marzo si trovava a Milano (luogo del domicilio), magari per motivi di lavoro, non può rientrare a Roma (luogo di residenza). Vale anche il contrario, chi si trovava nel luogo di residenza (nel caso dell’esempio Roma), non può tornare nel proprio domicilio (Milano).

Posso raggiungere la mia seconda casa?

Chiudiamo, parlando di un altro dubbio che riguarda i possessori di seconde case o di vacanza. Pure in questo caso il sito del governo non lascia spazio a dubbi e ribadisce quanto detto fino ad ora per domicilio e residenza.

Quindi non è possibile raggiungere la seconda casa, dal momento che non si può lasciare il comune in cui ci si trova. E questo vale anche se la casa si trova nello stesso comune, salvo che per i motivi di urgenza, salute e lavoro.

Viene però specificato anche che: “l’accesso alla seconda casa può essere consentito solo per necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (come crolli, rottura di impianti idraulici ecc.), ma con modi e tempi funzionali a risolvere tali situazioni”.

Questo e quanto in relazione alla possibilità di spostarsi per raggiungere il proprio domicilio, la propria residenza o la seconda casa. Tutti coloro che vorrebbero farlo, ma non hanno una delle urgenze riportate, devono necessariamente attendere la fine delle restrizioni alla circolazione.

