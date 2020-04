Cosa e chi riapre dopo il 4 maggio? Dai negozi ai parrucchieri, ai centri estetici, parchi e spostamenti. Ecco la bozza delle riaperture nel video di SkyTg 24

Cosa riapre il 4 maggio giorno in cui inizierà la fase 2? Le riaperture del 4 maggio sono degli allentamenti delle misure restrittive necessarie a combattere il Covid – 19 e che hanno costretto gli italiani a stare a casa per circa due mesi.

Le domande che si fanno gli italiani sulla fase 2 sono tante, fra le più ricorrenti c’è quella che riguarda gli spostamenti, la libertà di movimento e quando aprono i parrucchieri, i barbieri e centri estetici. Ecco la bozza delle ipotesi riaperture e cosa succederà dal 4 maggio in poi.

Cosa riapre il 4 maggio e dopo

Nel video di SkyTg 24 troverete le ipotesi con le date delle riaperture che ci saranno nel mese di maggio. Si tratta di aperture scaglionate che riguardano aziende , negozi, e cittadini.





Dal 4 maggio data che sancisce la fine del ‘lockdown‘ in Italia partiranno le attività produttive e qualche attività commerciale legata. Si stima che le persone che torneranno al lavoro siano oltre 3 milioni anche se a circolare come scrive il Sole 24 ore, saranno solo 2,7 milioni. Tuttavia fino a quella data restano in vigore le misure di contenimento adottate dal governo per combattere il Coronavirus.

Fase 2 quando riaprono i negozi

L’apertura dei negozi di abbigliamento e attività commerciali varie dovrebbe avvenire fra il giorno 11 e il 18 maggio, ma con delle regole, fra le lquali l’obbligo della mascherina, gel igienizzanti da parte dell’esercente oltre naturalmente al distanziamento sociale. Certamente saranno favoriti i negozi che hanno spazi ampi, mentre quelli piccoli dovranno attrezzarsi. Resteranno ancora chiusi invece outlet e centri commerciali.

Quando riaprono parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Le categorie di parrucchieri e centri estetici sono considerate ad alto rischio così come potete vedere dall’ elenco Inail di seguito. Comunque le date ipotetiche di apertura dei parrucchieri sono fra il giorno 11 e il giorno 18 maggio.

Ci saranno delle regole molto rigide da rispettare ma almeno ci si potrà fare la tinta o tagliare i capelli.

Fase due spostamenti e orari

Dal 4 maggio si può uscire ma sempre con dei limiti. Per quanto riguarda gli spostamenti infatti secondo queste linee guida non sono previsti viaggi da una regione all’altra, ma solo spostamenti nello stessa regione. Mentre per gli spostamenti in città non è prevista l’autocertificazione. Per quanto riguarda invece le persone più anziane, a tutela della loro salute potrebbero esserci degli orari per uscire

E infine è bene ricordare che questa è la bozza di ipotesi di cosa riapre il 4 maggio e dopo, ma ci potrebbero essere cambiamenti se gli italiani non osserveranno fino al giorno 3 maggio le regole della quarantena, ovvero stare a casa il ponte del 25 aprile e il primo di maggio, onde evitare che risalgano i contagi. In fondo al 4 maggio manca poco, non saremo ancora liberi di andare al mare ma di uscire si.

