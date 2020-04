Quando si potrà viaggiare per andare nelle seconde case al mare in montagna o nella propria residenza? Alcuni spostamenti sono consentiti, vediamo quali.

Fra pochi giorni scatterà la fase due e visto che probabilmente potremmo tornare a circolare, molti si chiedono quando si potrà andare nelle seconde case. Questo perché le persone sentono bisogno di svagarsi e, in un certo senso, evadere dopo un lungo periodo di chiusura nella propria abitazione.

Fino al prossimo 3 maggio resteranno in vigore le restrizioni che impediscono agli italiani di uscire di casa, quindi solo dopo si potrà pensare di andare nelle seconde case. Cerchiamo allora di capire quando ciò sarà possibile e quando potremo viaggiare per tutta l’Italia, con ipotesi, limitazioni e possibili date.

Quando si potrà viaggiare?

Per capire quando si potrà andare nelle seconde case, bisogna prima capire la libertà di movimento e di viaggiare che verrà concessa agli italiani.

Durante l’inizio della fase due, come scrive lastampa.it, potrebbe essere autorizzata la libera circolazione, ossia senza autocertificazione, all’interno del proprio comune. Il modulo, invece, dovrebbe servire ancora per chi si recherà in un comune diverso.

Il massimo degli spostamenti consentiti potrebbe essere entro i confini regionali, solo successivamente si potrà viaggiare su tutto il territorio nazionale. Tale decisione potrebbe essere presa in presenza di un buon andamento della curva epidemiologica, ma probabilmente solo a fine maggio. Una data ipotizzabile, in tale senso, è quella del 28 maggio, quando, se le condizioni lo consentiranno, si potrà tornare a viaggiare in tutta Italia.

Le limitazioni alla libertà di circolazione potrebbero riguardare anche le persone nelle fasce di età più a rischio contagio da covid-19. Ad esempio gli over 70 potrebbero dover uscire dalle 10:30 alle 18:00, per evitare gli orari di punta. Vedremo se sarà così, per ora si tratta solo di ipotesi, anche se plausibili.

Per quanto riguarda, invece, i viaggi agli all’estero, che non riguardino motivi di lavoro, i tempi sembrano essere decisamente più lunghi. Le compagnie aree si stanno organizzando per rendere sicuro il trasporto, ma le vacanze di piacere al di fuori dei confini nazionali appaiono un miraggio al momento, anche perché molti paesi non le consentiranno.

Quando si potrà andare nella seconda casa, durante la fase due?

Abbiamo detto che probabilmente gli spostamenti resteranno limitati fra un territorio e l’altro, quindi, almeno inizialmente, la risposta a questa domanda dipende dai casi.

Infatti, chi ha la seconda casa nella stessa regione in cui vive, quasi sicuramente potrà andarci, sempre utilizzando l’autocertificazione. Viceversa chi possiede una seconda casa fuori regione, molto probabilmente non potrà andarci, almeno fino a quando non verrà concessa la libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale.

Questo potrebbe creare malumori di coloro che si trovano in questa condizione e magari vorrebbero evitare di lasciare in stato di abbandono la seconda casa. Tuttavia la linea del governo sembra essere quella della prudenza, con un piano nazionale che allenti le restrizioni, ma non rappresenti un “liberi tutti”.

Lo stesso premier Conte ha ribadito di voler evitare qualsiasi tipo di rischio, come ad esempio lo spostamento di persone, dalle regioni in cui il contagio è ancora elevato alle altre.

Resta però il fatto, che se l’esecutivo intende in qualche modo sostenere il turismo nella stagione estiva che si avvicina, queste restrizioni dovranno cadere in tempi brevi. In caso contrario difficilmente ci sarà possibilità di rimettere in moto l’industria turistica, neppure erogando un bonus che incentivi a fare le vacanze in Italia.

Inoltre, i cittadini rischiano di perdere la pazienza nel vedersi ancora vietate alcune azioni scontate fino a qualche tempo fa. Vedremo come il governo gestirà questa nuova fase delicata, ma al momento la situazione è quella che vi abbiamo riportato.

