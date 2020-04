Quarantena, cosa si potrà fare dal 4 maggio? E cosa si può fare ora? Diverse attività sono consentite, ecco quali.

Cosa si può fare e cosa non si può fare in questo momento in cui non è ancora terminato il lockdown? Ognuno di noi ha ancora i suoi dubbi, per questo proviamo a chiarire, in questo articolo, quelli più comuni, in attesa di sapere cosa si potrà fare dal 4 maggio.

Ad esempio posso andare in libreria? Posso andare a fare una passeggiata, a correre e fare jogging? O ancora: posso accompagnare mia moglie al lavoro o recarmi dal dentista? Queste alcune delle varie domande a cui proviamo a rispondervi sulla base delle regole attualmente previste.

Posso andare in libreria?

A partire dal 20 aprile per decisione del governo le librerie hanno riaperto, seppur con diverse limitazioni decise a seconda della regione. Per questo motivo si può andare in libreria ad acquistare libri, quaderni, cancelleria d’ufficio e quant’altro. Gli ingressi alle librerie sono contingentati e nei locali vengono rispettate tutte le norme di sicurezza già adottate per i supermercati.

Quando si va in libreria resta l’obbligo di mantenere le distanze e di portare con se l’autocertificazione, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine. Su questa nello specifico caso delle librerie, si può dichiarare che si tratta di un motivo di necessità, come avviene per la spesa al supermercato e per gli acquisti in farmacia.

Tale aspetto è stato chiarito anche dal governo e dalla presidenza del consiglio dei ministri, nella sezione FAQ del suo sito ufficiale.

Posso andare a correre?

La risposta alla domanda è si, ma sempre restando nei pressi della propria abitazione, quindi senza potersi recare in un altro quartiere o nei parchi. Dunque, chi è solito correre spostandosi dalla propria abitazione, magari sul lungomare, nella villa comunale o altrove, non può farlo al momento.

Tale limitazione potrebbe però essere rimossa a partire dal prossimo 4 maggio. Quando si avvierà la fase due e le restrizione alla circolazione delle persone dovrebbero essere allentate, incluse quelle per l’attività sportiva all’aperto. Ma la certezza l’avremo solo quando scopriremo cosa si può fare dal 4 maggio in poi.

Posso tornare nel mio domicilio?

Il sito governo.it spiega, nella sezione delle domande comuni, che non è possibile, per chi si trova fuori dal proprio domicilio, attualmente farvi rientro. Ovviamente non è sempre così, ma sono previste delle eccezioni che riguardano le ragioni di assoluta urgenza, quelle di lavoro o per motivi di salute. Non può tornare al proprio domicilio il lavoratore che è in modalità smartworking dalla propria residenza.

Stesso discorso vale per quanto riguarda il rientro nella propria residenza o per le seconde case. Questo al momento è ciò che si può fare in relazione alla proprie abitazioni, probabilmente nella fase due ci saranno delle novità.

Posso andare dal dentista?

Gli studi dentistici sono fra i luoghi più a rischio per il contagio da coronavirus. Questo perché, oltre alla vicinanza fisica fra paziente e specialista, il dentista usa strumenti che producono aerosol contenente minuscole goccioline di saliva. Tale gocciole possono inevitabilmente trasmettere il virus.

Per tale motivo al momento i dentisti si occupano solo dei casi più urgenti, mentre quelli ordinari sono prorogati, come riporta il sito repubblica.it. In altre parole chi dovesse avere un’urgenza può andare dal dentista, prendendo un appuntamento, ma resta un’azione sconsigliata, almeno in questa fase. Chi non ha urgenze, invece, non può recarsi dal dentista.

Prossimamente comunque le normali attività odontoiatriche dovrebbero riprendere, nel pieno rispetto delle nuove normative di sicurezza.

Posso accompagnare mia moglie a lavoro?

Accompagnare la propria moglie al lavoro è possibile qualora non abbia la patente di guida o non vi siano possibilità di utilizzare mezzi pubblici. Nel caso, invece, in cui ci fosse una delle possibilità prima indicate, allora non sarà possibile compiere questa azione e bisognerà recarsi a lavoro da soli.

Questo è quanto in relazione alle principali domande che gli italiani si pongono su cosa si può fare e cosa invece no.

Sappiamo che la vera domanda al momento è: cosa si può fare dal 4 maggio? E’ ancora presto per dirlo. Ovviamente l’avvio della fase due potrebbe modificare alcune di queste regole, ma quando ciò avverrà ve ne daremo prontamente conto, fino al 4 maggio le disposizioni da seguire restano queste che abbiamo appena visto.

