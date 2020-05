Dal 18 maggio cosa cambia per gli spostamenti, Ci saranno riaperture di circolazione nella regione, ma anche palestre e piscine. Ecco cosa succederà nella fase 2 del 18 maggio

Cosa si può fare dal 18 maggio? Per rispondere con precisione a questa domanda bisognerà attendere il nuovo DPCM, che il premier Conte dovrebbe varare entro la fine di questa settimana.

L’annuncio del nuovo decreto avverrà con una conferenza stampa, dove ci si attende un nuovo allentamento delle misure restrittive imposte agli italiani. Vediamo allora quali potrebbero essere le novità in relazione alle attività che riaprono, agli spostamenti e agli altri aspetti. Insomma ecco cosa cambia dal 18 maggio.

Riaperture dal 18 maggio

Dal 18 maggio dovrebbe partire una sorta di nuova fase 2, con la possibilità di eliminare diverse restrizioni introdotte per combattere la diffusione del coronavirus. Questo significa soprattutto riaperture, certe per alcune tipologie di attività e possibili per altre.

Vedi anche: 18 maggio riaperture e spostamenti regione per regione

I negozi per la vendita al dettaglio riapriranno, come già annunciato negli scorsi giorni dal premier Conte. Ciò significa che da lunedì 18 si potrà tornare a fare shopping nei negozi di abbigliamento e negli altri, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza previste.

Dal 18 riprenderanno anche le celebrazioni delle messe, con i fedeli che potranno tornare in chiesa, nel rispetto di precise norme. Distanze, mascherine, guanti e ingressi contingentati dovranno essere sempre garantiti. Via libera anche all’apertura di musei e biblioteche.

Per quanto riguarda l’attività fisica, già possibile individualmente all’aperto dal 4 maggio, dal 18 potrebbe esserci la ripresa degli allenamenti di gruppo. Questo potrebbe rappresentare un passo decisivo per l’eventuale ripresa degli sport di squadra, in particolare del calcio e del campionato di Serie A.

Inoltre, dal 18 (come richiesto dal governatore del Veneto Zaia) o nelle settimane seguenti, potrebbero riaprire palestre e centri sportivi, con regole e ingressi scaglionati. Anche le piscine e i centri danza si avviano verso la ripresa, ma distanza e sanificazione degli ambienti resteranno imprescindibili.

Cosa succede dal 18 maggio a parrucchieri, bar e ristoranti?

Poi ci sono attività che avrebbero dovuto riaprire dal 1 giugno, ma su cui alcune regioni hanno deciso di anticipare i tempi al 18 maggio. Stiamo parlando di bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici. In zone come ad esempio la Calabria e la provincia di Bolzano, alcune di queste attività sono già ripartite, contro il parere del governo, mentre in altre la ripartenza è già prevista per il 18.

Visto che in diverse regioni i contagi sono sempre più contenuti, anche l’esecutivo dovrebbe concedere, con differenze fra regioni, una ripresa anticipata. E’ probabile che nei territori ancora alle prese con molti casi di covid-19, come ad esempio la Lombardia e il Piemonte ciò non avvenga. Mentre nelle regioni del centro sud e in quelle in cui il contagio è in via di risoluzione, non dovrebbero esserci problemi al riguardo.

Questa scelta appare ormai inevitabile, anche perché molti enti locali hanno già deciso in autonomia la riapertura di parrucchieri, bar e ristoranti.

Cosa cambierà dal 18 maggio per gli spostamenti

Per gli spostamenti potrebbe essere cancellato l’obbligo di autocertificazione, sempre restando nei confini della propria regione. Dunque all’interno della regione si dovrebbe poter tornare a circolare liberamente e magari recarsi presso le seconde case.

Viceversa non dovrebbe essere concessa fin da subito la possibilità di spostarsi da una regione all’altra, se non per i motivi già previsti attualmente. A conferma di questo è intervenuto il ministro Boccia, precisando che: “per gli spostamenti fra regioni bisogna essere cauti. Se ce ne sono due limitrofe e con basso rischio, allora ci si può spostare, ma non dal 18 maggio, ci vorrà più tempo. Le regioni a basso rischio invece non possono aprire a quelle ad alto rischio di contagio”.

Infine, per quanto riguarda gli incontri con le altre persone, ai congiunti difficilmente verrà aggiunta la possibilità di vedere gli amici. Questo perché il governo vuole evitare ancora la formazioni di pericolosi assembramenti.

Vedi anche: Quando si potranno vedere gli amiciTutte queste decisioni verranno comunque prese sempre valutando l’andamento dei contagi in Italia. Se i numeri dovessero tornare a crescere, il governo e le regioni, potrebbero decidere di tornare alle chiusure nei territori più a rischio.

Ovviamente nessuno si augura che ciò avvenga e in questi giorni si intravedono miglioramenti. Tuttavia bisognerà attendere ancora qualche giorno per sapere quali saranno le decisioni ufficiali del governo.

Vedi anche: Riapertura parrucchieri ee negozi regione per regione