Riaperture negozi e parrucchieri dal 18 maggio. Elenco di tutte le aperture per reggioni e città, e c’è chi apre prima

La riapertura di parrucchieri e negozi è attesa con ansia dagli italiani, per dare finalmente uno slancio più significativo alla fase due. Il governo Conte inizialmente ha stabilito il 18 maggio come data di ripartenza dei negozi e l’1 giugno per quella dei parrucchieri sul territorio nazionale.

Tuttavia diverse regioni hanno deciso una riapertura anticipata per tutte e due queste attività. Scopriamo dunque regione per regione, quando si potrà tornare a fare shopping e quando si potrà tornare a curare la propria acconciatura.

Quando riaprono i negozi di abbigliamento e parrucchieri in Lombardia

Nella regione governata da Attilio Fontana, non ci sono per ora differenze rispetto al calendario deciso dal governo. Dunque i negozi di abbigliamento dovrebbero riaprire il 18 maggio, mentre i parrucchieri dal 1 giugno. Questo salvo nuove decisioni prese sulla base del miglioramento dei contagi nei prossimi giorni.

Date riapertura parrucchieri e negozi in Veneto e Friuli

In Veneto parrucchieri ed estetisti puntano a riaprire dal 18 maggio o prima, in anticipo rispetto al primo giugno. Questa è la volontà del governatore leghista Zaia che ha detto di lavorare per anticipare le aperture, anche subito se possibile. Sulla stessa linea il presidente del Friuli Fedriga, dello stesso partito. In entrambe le regioni i negozi dovrebbero ripartire fra l’11 e il 18 maggio.

Riaperture parrucchieri e negozi Piemonte

In questa regione c’è prudenza sulle date di riapertura, come confermato dal governatore Alberto Cirio. La fase due sembra ancora complessa in Piemonte, visti i contagi, quindi probabilmente i negozi riapriranno il 18 maggio e i parrucchieri il 1 giugno, salvo miglioramenti.

Apertura anticipata negozi e parrucchieri in Trentino

Nell’Alto Adige e in particolare nella provincia di Bolzano, è prevista la riapertura di negozi e parrucchieri già dai prossimi giorni. Infatti, come riporta il messaggero.it, la ripresa dell’attività commerciale nei negozi potrebbe avvenire già dal 9 maggio, mentre l’11 dovrebbero riaprire i parrucchieri.

Quando riaprono i parrucchieri in Liguria

Al momento la regione è allineata con le decisioni del governo, anche se il governatore Toti ha detto di monitorare settimanalmente i contagi. Dunque riapertura dei negozi il 18 maggio, mentre primo giugno per i parrucchieri.

Riapertura negozi e parrucchieri Toscana

La regione Toscana sta lavorando per riaprire prima sia i negozi che i parrucchieri, in base a quanto affermato dal presidente del Consiglio regionale Giani. La proposta avanzata al governo è quella di far ripartire il commercio nei negozi già dall’11 maggio, mentre per i parrucchieri e i centri estetici la data individuata è quella del 18 maggio. L’intenzione è comunque quella di non prendere decisioni autonome.

Riaperture parrucchieri e negozi Emilia Romagna

L’Emilia ha manifestato l’intenzione di seguire le indicazioni del governo, quindi i negozi riapriranno il 18 maggio e i parrucchieri l’1 giugno. Tuttavia nelle ultime ore Bonaccini sta cercando di anticipare proprio la riapertura dei parrucchieri.

Riapertura negozi abbigliamento e parrucchieri nelle Marche

Nelle Marche i negozi di abbigliamento riapriranno il 18 maggio, ma per la stessa data si lavora anche per far ripartire anche i parrucchieri. Ad Ancona già in questi giorni ci sono delle simulazioni nei saloni, dove si provano tutte misure di sicurezza per aprire in anticipo. La regione vorrebbe riaprire parrucchieri e centri estetici da lunedì 18, in anticipo di 2 settimane rispetto a quanto previsto a livello nazionale.

Umbria: date riapertura negozi e parrucchieri

Visti i pochi contagi in regione, il presidente Tesei ha chiesto al governo di anticipare all’11 maggio sia l’apertura dei negozi che quella dei parrucchieri. Ma al momento non ha ancora attuato ordinanze in tal senso, quindi valgono per ora le date decise dal dpcm Conte.

Quando riaprono i parrucchieri in Abruzzo

Il governatore Marco Marsilio ha stabilito con un’ordinanza la riapertura dei parrucchieri, degli estetisti e dei centri benessere dal 18 maggio. Dunque in anticipo rispetto alla data decisa dal governo. Anche le vendite nei negozi ripartiranno da lunedì 18 in Abruzzo.

Riaperture parrucchieri e negozi nel Lazio

Per ora non ci saranno riaperture anticipate nel Lazio e a Roma. Quindi i negozi di abbigliamento ripartiranno il 18 maggio, mentre per i parrucchieri il governatore Zingaretti punta ad anticipare le aperture, ma solo in accordo col governo.

Quando riaprono i parrucchieri in Campania

Al momento in Campania le date sono le stesse decise a livello nazionali. Tuttavia il governatore De Luca e la sua giunta si riuniranno l’11 maggio per decidere se anticipare al 18 la riapertura di parrucchieri e centri estetici.

Quando riaprono parrucchieri e negozi in Puglia

I negozi di merci e abbigliamento riprenderanno la loro attività dal 18 maggio in questa regione. Il governatore Michele Emiliano vorrebbe riaprire nella stessa data anche parrucchieri e centri estetici, vista la bassa criticità dei contagi in regione, ma attende il via libera del governo per farlo.

Sardegna: data riapertura parrucchieri e negozi

In Sardegna, in virtù dell’ordinanza del presidente Solinas, sia i negozi di abbigliamento e calzature, sia l’attività dei parrucchieri, riprenderanno lunedì 11 maggio. Dunque sull’isola riparte con una settimana di anticipo il commercio e con tre quella di parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Calabria, fase due parrucchieri

Le date della Calabria dipenderanno dalle decisioni della governatrice Santelli. Vista la riapertura anticipata di bar e ristoranti, è probabile che anche negozi e parrucchieri riapriranno il 18 maggio.

Sicilia: data apertura negozi e parrucchieri

In Sicilia è stata confermata la data del 18 maggio per la riapertura dei negozi. La volontà è quella di riaprire anche le botteghe di parrucchieri e barbieri per il 18 maggio, ma al momento non ci sono ancora certezze al riguardo.

Riaperture parrucchieri e negozi nelle altre regioni

Infine, Valle D’Aosta, Molise e Basilicata, ad oggi prevedono la riapertura nelle stesse date decretate dal governo.

Questo è quanto sulla ripresa delle attività dei negozi e dei parrucchieri. In alcuni casi le singole regioni hanno già deciso autonomamente le date di riapertura, con apposite ordinanze. In altri hanno manifestato la propria intenzione di farlo in accordo col governo, cercando una soluzione in collaborazione con il Ministro degli affare regionali Boccia.