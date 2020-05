Quando riaprono i parrucchieri in Lombardia e quali sono le regole da seguire per andare a sistemare i capelli. Regole e protocollo dei parrucchieri

Quando aprono i parrucchieri in Lombardia? La regione che vanta il numero più alto in Italia di centri per la cura della persona non ha ancora deciso se parrucchieri barbieri e centri estetici apriranno il 18 maggio o il 1 giugno. Tuttavia sono già arrivate le linee guida per il protocollo dei parrucchieri che indicano come andare a fare taglio e colore non sarà più come prima. Ecco cosa cambia per clienti e parrucchieri.

Regione Lombardia quando riaprono i parrucchieri

Il governatore della regione lombarda Attilio Fontana deciderà la data di riapertura di parrucchieri e centri estetici, si va dal 18 maggio al 1 di giugno. Comunque la decisione sarà presa solo dopo aver visto i dati epidemiologici.

Il protocollo dei parrucchieri

Inail e Istituto superiore della sanità hanno inviato le linee guida al governo per l’apertura dei parrucchieri e centri estetici. Quindi andare dal parrucchiere o dall’estetista sarà più o meno come andare dal medico, con il rischio dell’attesa fuori dal locale al caldo o al freddo. Ma non è tutto.

Prima di entrare il parrucchiere è tenuto a misurare la temperatura al cliente.

Ad ogni cliente va consegnata una borsa o sacchetto individuale monouso per raccogliere gli effetti personale

Le postazioni devono avere una distanza minima di almeno due metri

obbligo della mascherina per clienti e dipendenti

Sanificare strumenti e postazioni dopo ogni trattamento

Conversazioni fra il parrucchiere e la cliente tramite lo specchio

Dimenticatevi le solite riviste di gossip o moda che fino a prima del lokdown era possibile trovare dal parrucchiere.

I parrucchieri andranno su prenotazione, diversamente le clienti dovranno attendere fuori qualora non vi sia lo spazio necessario per il distanziamento sociale.

E infine il parrucchiere potrà lavorare anche la domenica e il lunedì e i pagamenti dovranno avvenire tramite bancomat o contactless.

Queste in sintesi sono le regole che gli acconciatori dovranno seguire, per quanto riguarda quando riaprono i parrucchieri a Milano, le date vanno dal 18 maggio a giugno.