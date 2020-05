Dal 18 maggio ci sono alcuni cambiamenti per quanto riguarda spostamenti e riaperture. Ecco come sarà la fase 2 da questa data. Per tutte le regioni.

18 maggio cosa cambia? E’ la domanda che si pongono gli italiani, dopo l’inizio della fase 2 il 4 maggio. Le decisioni verranno prese dal governo in base all’andamento dei contagi, ma possiamo anticiparvi alcune delle novità che ci attendono.

Cerchiamo di capire cosa si potrà fare dal 18 maggio, quali spostamenti tra regioni potrebbero essere consentiti e quali cambiamenti potrebbero esserci regione per regione.

Cosa si può fare il 18 maggio

Al momento, in base a quanto stabilito dal governo, la fase due prevede la ripresa del commercio al dettaglio dal 18 maggio. In questa data riapriranno tutti quei negozi rimasti chiusi fino ad ora, come ad esempio quelli di abbigliamento. Si potrà dunque tornare a fare shopping, ma nel rispetto delle norme di sicurezza.

Dal 18 maggio spostamenti da regione a regione

Per quanto riguarda gli spostamenti da regione a regione, qualora i dati epidemiologici dovessero essere confortanti, potrebbero essere consentiti dal 18 maggio. Tuttavia non si hanno ancora certezze al riguardo.

Sempre il 18 maggio sono previste le riaperture dei musei, delle mostre e delle biblioteche. Si potrà dunque tornare anche a frequentare alcuni luoghi della cultura, mentre i tempi sono più lunghi per bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici, con il dpcm Conte che ne ha fissato la riapertura il 1 giugno.

Tuttavia dal18 maggio, il governo potrebbe anche decidere riaperture differenziate in base alla diffusione del contagio regione per regione.

18 maggio 2020: Lombardia, fase 2

Il governatore lombardo Fontana, ha previsto una fase due in linea con quella del governo, aggiungendo la conferma dell’obbligo di utilizzo delle mascherine, anche all’aperto. Dal 18 maggio ripartirà il commercio al dettaglio, momento atteso con ansia soprattutto nella città di Milano.

Sarà di nuovo possibile fare shopping nei negozi, ma con un numero massimo di persone all’interno. Bar, ristoranti, parrucchieri, ed estetisti, difficilmente ripartiranno prima del 1 giugno.

Vedi anche: Fase 2 Lombardia, spostamenti, parchi e mercati. Cosa cambia

Regione Piemonte Coronavirus

In Piemonte il governatore Alberto Cirio, con un’ordinanza ha previsto l’obbligo di utilizzare le mascherine su tutto il territorio e il divieto di ingresso ai visitatori nelle strutture del sistema sanitario e nelle RSA.

Dal 18 maggio dovrebbero ripartire, negozi, musei e biblioteche, secondo quanto previsto dal governo. Solo in un momento successivo bar, ristoranti e parrucchieri. La situazione andrà monitorata con molta attenzione in questo territorio in cui il contagio è ancora elevato.

Veneto, il 18 maggio riapre tutto?

Per il governatore Luca Zaia, il 18 maggio rappresenta la deadline per la riapertura definitiva, visto che è la scadenza dell’ultimo dpcm. Quindi, ha affermato di voler riaprire ogni attività per quella data e anche prima se i dati dovessero essere buoni.

Stando alle parole del presidente, in Veneto il 18 potrebbero riaprire non solo negozi, musei e biblioteche, ma anche bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti.

Friuli, riaperture anticipate?

Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni del nord in cui il contagio è più sotto controllo. Per questo il suo presidente Fedriga ha già proposto al governo di anticipare le date previste dal governo.





In particolare l’obbiettivo è quello di far ripartire i negozi l’11 maggio, mentre bar, ristoranti, barbieri e parrucchieri già dal 18 maggio. Presumibilmente in questa data ripartiranno anche le attività formative delle autoscuole in questa regione.

Trentino e Valle D’Aosta, riaperture

In questi territori, specie nelle province autonome di Bolzano e Trento, ci saranno differenziazioni nette in base al territorio e ai contagi. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, vorrebbe riaprire sia i negozi, sia i parrucchieri e i ristoranti entro il 18 maggio.

Fase due in Emilia Romagna dal 18 maggio 2020

La regione guidata da Bonaccini ha previsto il divieto di accesso alle spiagge anche per chi abita al mare, per evitare assembramenti nelle località della riviera romagnola. Tale divieto dovrebbe decadere a partire dal 18 maggio, nonostante le proteste dei sindaci di città come Riccione.

Per quanto riguarda le riaperture dovrebbero essere in linea con quelle stabilite dal governo, quindi il 18 maggio per i negozi e l’1 giugno per le altre attività. Non è esclusa però una riapertura anticipata per parrucchieri ed estetisti.

Liguria, spostamenti e riaperture 18 maggio

Nella regione il governatore Toti, a quanto previsto dal governo sugli spostamenti, ha aggiunto già dal 4 maggio la possibilità di andare in barca e praticare la pesca, per due persone.

Dal 18 maggio, invece, ripartirà il commercio al dettaglio nei negozi, ma il governatore ha chiesto di far riaprire anche ristoranti, bar e parrucchieri nella stessa data.

Toscana e Lazio, riaperture 18 maggio

In Toscana il governatore Rossi per ora rispetta quanto previsto dal governo sulle riaperture. Quindi dal 18 maggio via libera alla riaperture di negozi e altre attività commerciali, musei e biblioteche. Stesso discorso per il Lazio guidato da Zingaretti.

In Toscana Confesercenti vorrebbe fissare la riapertura dei parrucchieri e delle attività ristorative al 18 maggio. Anche nel Lazio e a Roma c’è voglia di ripartire prima, la possibilità c’è soprattutto per parrucchieri ed estetisti, secondo la volontà espressa dal governatore.

Vedi anche: Fase 2 Lazio e Roma, cosa si può fare e cosa cambia – Video

Fase 2 Umbria riapre prima?

La regione Umbria ha registrato zero contagi il 3 maggio e conta un numero contenuto di positivi al covid-19. Per questo la presidente Donatella Tesei, ha chiesto al governo di anticipare all’11 maggio la riapertura dei negozi al dettaglio, dei parrucchieri e dei barbieri, mentre per il 18 l’attività di bar e ristoranti.

In attesa della risposta, per ora dal 18 maggio riapriranno i poli museali, come ad esempio la Galleria Nazionale dell’Umbria, e le biblioteche.

Marche, riaperture 18 maggio

In tutta la regione dal 18 maggio riapriranno il commercio al dettaglio, i musei e le biblioteche. Viceversa luoghi come cinema, teatri, pub, sale giochi e scommesse, scuole di ballo, discoteche e ristoranti (non per l’asporto) resteranno chiusi.

Dal 18 maggio, per quanto riguarda la città di Ancona, sarà possibile camminare sui litorali o sulle spiagge. Lo ha deciso il sindaco della città Valeria Mancinelli, come riporta ilrestodelcarlino.it. Tuttavia resterà vietato fare il bagno, prendere il sole e recarsi sui litorali nei giorni di sabato e domenica.

Abruzzo e Molise, riaperture 18 maggio

Il Molise è una delle regioni con meno contagi in Italia, quindi le riaperture potrebbero essere totali dal 18 maggio, per ogni attività.

Per l’Abruzzo potrebbero invece esserci delle differenze, con la riapertura prima dei negozi e poi di ristoranti e parrucchieri. Questi ultimi hanno manifestato l’intenzione di ricorrere al Tar, se dovesse venire confermata la chiusura fino al 1 giugno. Per loro il governatore Marsilio intende anticipare i tempi al 18 maggio.

Regione Puglia, fase due

In Puglia alcuni mercati hanno già ripreso la loro attività, mentre il 18 maggio potrebbero ripartire i mercati settimanali di merci a Bari, secondo quanto dichiarato dal sindaco Antonio Decaro.

La riapertura dei negozi è invece prevista sempre per il 18 maggio, tutte le altre attività al 1 giugno. Possibile invece fin da subito, uscire in barca e pescare.

Fase 2 Campania

Già dal 4 maggio il presidente De Luca prevede l’isolamento di 14 giorni per chi arriva da altre regioni, per contenere i possibili nuovi contagi.

Per quanto riguarda la riapertura dei musei, riaprirà al pubblico il 18 maggio il Real Bosco di Capodimonte, così come altri della regione. Anche i negozi riapriranno in questa data, mentre per la ristorazioni e i centri estetici, salvo novità si dovrà attendere il 1 di giugno.

Sicilia, riapertura parrucchieri 18 maggio?

Nell’isola siciliana il presidente Musumeci spera di anticipare, rispetto a quanto previsto dal governo, al 18 maggio la riapertura di parrucchieri e barbieri. Anche per ristoranti e bar si potrebbe optare per una data precedente rispetto a quella del 1 maggio, in presenza di un buon andamento epidemiologico.

Dal 18 potrebbero ripartire anche gli ingressi nell’isola, al momento congelati e concesso solo ai lavoratori.

Vedi anche: Cosa si può fare e cosa non si può fare: ecco la lista

Fase due in Sardegna

In questa regione il governatore Solinas ha anticipato alcune aperture fin dal 4 maggio e intende far ripartire anche altre attività prima. Infatti, con un’ordinanza ha dato il Via libera anche a parrucchieri, estetisti e tatuatori dall’11 maggio, a discrezione dei sindaci. Dal 18 maggio potrebbero ripartire anche bar e ristoranti, ma questo è ancora da stabilire.

Calabria e Basilicata, fase 2

Infine, vi ricordiamo che la governatrice della Calabria Santelli, ha già riaperto le attività commerciali, su questo è in corso uno scontro col governo. Più prudente invece la Basilicata, che segue le indicazioni governative.

E’ tutto per quanto riguarda i cambiamenti che ci aspettano dal 18 maggio in poi. La fase 2 prevede diversi momenti e prossimamente potrebbero esserci delle differenze regione per regione, specie per le date delle riaperture. Nei prossimi giorni sapremo quali saranno le decisione del governo e quelle locali.

Vedi anche: I fidanzati possono vedersi, ma non toccarsi. I paradossi del DPCM